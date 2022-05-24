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Головкин — «Канело»: названа дата третьего поединка

бокс Фото: Instagram/gggboxing
Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом назначен на 17 сентября. Казахстанский боксер сообщил об этом фанатам в Instagram, передает Zakon.kz.

Ранее мексиканец провел пресс-конференцию, на которой и сообщил о предстоящем бое.

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Отметим, что предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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8 мая Канело сенсационно проиграл российскому бойцу Дмитрию Биволу. После поединка россиянин обещал матч-реванш. Таким образом, долгожданный бой Головкин – Альварес оказался под угрозой срыва.

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Елена Беляева
Головкин Геннадий
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