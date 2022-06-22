Любители сладкого: один казахстанец съедает 1,5 кг сахара в месяц

Потребление сладостей в Казахстане немного снизилось. За первый квартал 2022 года на душу населения в среднем пришлось 10,3 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий. Этот показатель на 1,3% меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года, передает Zakon.kz.

На сахар-песок пришлось 4,5 кг. Это на 7,2% больше по сравнению с январем–мартом 2021 года. Месячное потребление сахара-песка в стране составляет порядка 1,5 килограмма на душу населения, пишет energyprom.kz.

Кроме сахара-песка сладкоежки страны увеличили потребление мороженого (на 2,6% за год), а также шоколада (на 0,5%).

Потребление сахара-рафинада сократилось на 27,6%, до 113 граммов за квартал на душу населения. Снизилось и потребление варенья, джема и повидла (на 27,4%, до 547 граммов), а также конфет, глазированных шоколадом (на 11,2%, до 687 граммов), меда (на 0,3%, до 293 граммов) и прочих сладостей (на 2,8%, до 3,7 кг).

Наибольшее потребление сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий в первом квартале 2022 года зафиксировано в Алматинской (12,46 кг в среднем на душу населения) и Туркестанской (11,28 кг) областях, а также городе Алматы (11,27 кг).

Наименьшие показатели наблюдались в Шымкенте (6,9 кг), Атырауской (7,95 кг) и Восточно-Казахстанской (8,52 кг) областях.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя цена за 1 кг сахара-песка в городах по итогам мая текущего года составляла 439 тенге.

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Дороже всего сахар стоил:

в Алматы — 463 тенге,

в Караганде — 461 тенге,

в Атырау — 460 тенге.

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Дешевле всего сахар стоил: