Любители сладкого: один казахстанец съедает 1,5 кг сахара в месяц
На сахар-песок пришлось 4,5 кг. Это на 7,2% больше по сравнению с январем–мартом 2021 года. Месячное потребление сахара-песка в стране составляет порядка 1,5 килограмма на душу населения, пишет energyprom.kz.
Кроме сахара-песка сладкоежки страны увеличили потребление мороженого (на 2,6% за год), а также шоколада (на 0,5%).
Потребление сахара-рафинада сократилось на 27,6%, до 113 граммов за квартал на душу населения. Снизилось и потребление варенья, джема и повидла (на 27,4%, до 547 граммов), а также конфет, глазированных шоколадом (на 11,2%, до 687 граммов), меда (на 0,3%, до 293 граммов) и прочих сладостей (на 2,8%, до 3,7 кг).
Наибольшее потребление сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий в первом квартале 2022 года зафиксировано в Алматинской (12,46 кг в среднем на душу населения) и Туркестанской (11,28 кг) областях, а также городе Алматы (11,27 кг).
Наименьшие показатели наблюдались в Шымкенте (6,9 кг), Атырауской (7,95 кг) и Восточно-Казахстанской (8,52 кг) областях.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя цена за 1 кг сахара-песка в городах по итогам мая текущего года составляла 439 тенге.
Новость по теме
Дороже всего сахар стоил:
в Алматы — 463 тенге,
в Караганде — 461 тенге,
в Атырау — 460 тенге.
Новость по теме
Дешевле всего сахар стоил:
в Петропавловске — 401 тенге,
в Актау — 397 тенге,
в Актобе — 378 тенге.