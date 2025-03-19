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В Шымкенте едят мало фруктов и мяса: что предпочитают казахстанцы

Какие фрукты предпочитают казахсьтанцы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2024 года потребление фруктов в Казахстане значительно увеличилось, составив в среднем 18 кг на душу населения за квартал. Это на 4,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (17,2 кг), сообщает Zakon.kz.

При этом в городах среднее потребление фруктов составило 19,5 кг, в то время как в сельской местности – 15,5 кг.

Больше всего фруктов едят в Алматы, где средний показатель составил 23,6 кг на душу населения за квартал. В тройку лидеров также вошли Астана с результатом 23,3 кг и Северо-Казахстанская область, где показатель составил 20,8 кг.

Меньше всего едят фруктов в области Абай (13 кг) и в Шымкенте (12,3 кг).

Причем среди фруктов в четвертом квартале 2024 года казахстанцы больше всего предпочитали яблоки – 4,6 кг на душу населения за квартал. На втором и третьем местах по популярности расположились бананы и мандарины с показателями 1,6 кг и 1,5 кг, соответственно. Также заметное потребление наблюдается у винограда (1,3 кг) и хурмы (0,8 кг).

Кроме того, отмечают статистики, в четвертом квартале прошлого года наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания, как и в предыдущие периоды, приходились на мясо и мясопродукты (16,8%), а также на хлебопродукты и крупяные изделия (7,6%).

При этом больше всего едят мяса и мясопродукты в области Жетысу, Жамбылской области и в городе Алматы.

Самый низкий уровень потребления мяса зафиксирован в Шымкенте.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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