Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ

Заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов озвучил новые подробности по делу Карима Масимова, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у заместителя председателя КНБ, до какого времени Кариму Масимову будут продлевать арест.

Думаю, что к осени будет какая-то ясность, – сказал заместитель председателя КНБ Аскар Амерханов.

Он добавил, что Карим Масимов приходил на работу во время январских событий, но не ответил, какие приказы отдавал экс-председатель КНБ.

Материалы дела засекречены. Судебные органы определят, будет суд открытым или закрытым, – уточнил заместитель председателя КНБ.

Аскар Амерханов также заявил, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится «в орбите следствия». Сейчас он в Казахстане и дает показания.

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Напомним, 6 января КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

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В июне стало известно, что Кариму Масимову продлили арест до 6 июля.