Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кариму Масимову продлили арест до 6 июля

Продлен арест до 6 июля Фото: gov.kz
Срок содержания под стражей экс-главы КНБ Карима Масимова продлен до 6 июля, передает Zakon.kz.

Бывший заместитель председателя КНБ, начальник службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов также остается под стражей до указанного срока, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Срок содержания под стражей заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина продлен до 13 июля 2022 года.

Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175 ч. 1, 179 ч. 3, 218 ч. 3 п. 3, 362 ч. 4 п. 3, 366 ч. 4 УК РК. Пресс-служба КНБ РК

Новость по теме

Арест Кариму Масимову продлили на месяц

Константин Вноровский
КНБ Масимов Карим
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Каким будет для представителей всех знаков зодиака 6 июня – астропрогноз
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
Димаш Кудайберген восхитил фанатов видео из Мекки
Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
Несколько жилмассивов Алматы на день отключат от холодной воды
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления