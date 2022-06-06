Кариму Масимову продлили арест до 6 июля

Срок содержания под стражей экс-главы КНБ Карима Масимова продлен до 6 июля, передает Zakon.kz.

Бывший заместитель председателя КНБ, начальник службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов также остается под стражей до указанного срока, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Срок содержания под стражей заместителя председателя КНБ Даулета Ергожина продлен до 13 июля 2022 года.

Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175 ч. 1, 179 ч. 3, 218 ч. 3 п. 3, 362 ч. 4 п. 3, 366 ч. 4 УК РК. Пресс-служба КНБ РК