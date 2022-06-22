Специалисты назвали самые необычные места в мире для отдыха казахстанцев

В этом году можно с легкостью сменить привычный отдых в Турции, Египте, Черногории или ОАЭ на необычные направления. Cпециалисты по туризму рассказали об интересных путешествиях, передает Zakon.kz.

Пандемия практически побеждена: власти разных стран снимают или ослабляют ограничения для въезда и требования к пребыванию. Настала пора наверстать упущенное за два года пандемии и путешествовать с удвоенной силой.

Албания

Гид авторских экскурсий по Алматы и Алматинской области Евгения Морозова рассказала, что из Казахстана в Албанию нет прямых рейсов. Путешественница со стажем отметила, что самый простой способ добраться до Албании из Казахстана — прибыть сначала в Стамбул, а оттуда вылететь до столицы Албании — Тираны.

Есть другой вариант попасть в Албанию — через Черногорию, куда летом также летают самолеты из Казахстана. Из городов Черногории можно съездить на север Албании, взяв на прокат машину. И в Турции, и в Черногории, и в Албании для казахстанских туристов действует безвизовый режим.

Наши туристические компании предлагают в основном пляжный отдых, а нам хотелось путешествовать по стране, узнавать ее традиции, культуру. Конечно, поездка в Албанию, как и в другие непопулярные у казахстанских туристов страны, – недешевая. Гид Евгения Морозова

Арктика

Если в разгар лета казахстанским туристам захочется прохлады, то самое время задуматься о туре на самый Север — в Арктику.

Анна Дегтярева — гид из Казахстана. Она поработала в Арктике и рассказала, что казахстанцы, обладая финансовыми возможностями, могут организовать себе тур на архипелаг Шпицберген (как его называют в постсоветских странах), или Свальбард (так его именуют во всем мире).

Если мы говорим о Свальбарде, то условия поездки туда отличаются от путешествия в Норвегию. Шпицберген принадлежит Норвегии, но это отдельная экономическая зона. В последнее время туры на архипелаг стали очень популярными у туристов из Европы. Долететь до архипелага можно только из Осло и Тромсе. Гид Анна Дегтярева

Сегодня на Шпицбергене экономическую активность осуществляют лишь Норвегия и Россия.

Фото: Zakon.kz

Если казахстанский турист самостоятельно бронирует, он должен получить многократную Шенгенскую визу и быть готовым вылететь из Норвегии, другого пути нет. То есть главное – добраться до материковой Норвегии, а оттуда уже попасть на архипелаг не составит труда – самолеты летают каждый день, дорога займет из Осло 3 часа, из Тромсе – быстрее. В самом Свальдбарде есть много местных компаний, которые предоставляют туры, в зависимости от сезона. Анна Дегтярева

На архипелаге есть поселки, построенные при Советским Союзе, сейчас это «российские поселки». Аэропорт Лонгйир находится на самом крупном острове архипелага – Западном Шпицбергене, в норвежской части острова в столице острова Лонгийербюен. Оттуда можно попасть в российские поселки на кораблях.

Сейчас число рейсов в российские поселки сократилось – в Баренцбург корабль из столицы острова ходит два раза в неделю, в Пирамиду – три раза в неделю. Поэтому на российской части туристов мало, из-за логистики. В норвежской части острова туристов по-прежнему много, тем более что все антиковидные ограничения уже сняты. Анна Дегтярева

В гости к Санта Клаусу

Еще один вариант путешествия за полярный круг – визит в Рованиеми (Финляндия), где располагается резиденция Санта Клауса. Так как скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия) являются не самыми дешевыми для туризма, за эмоции придется солидно заплатить.

В зимний сезон путешествие к Санта Клаусу обойдется дороже. Через некоторые казахстанские турфирмы можно будет забронировать авиабилеты и номер в различных отелях. Но вариант сделать все самому никто не отменял. Из Финляндии можно на теплоходе отправиться в Швецию и Эстонию. Здесь достаточно будет однократной Шенгенской визы.

Италия и Греция

Еще совсем недавно, чтобы попасть в Италию и окунуться в атмосферу настоящего расслабления, попробовать пасту, позагорать на пляже, прогуляться по местам, где когда-то ходили императоры Римской империи, нужно было проделать долгий путь.

Фото: Zakon.kz

С открытием прямого рейса из Алматы в Милан летать в одну из красивейших стран Европы стало намного быстрее. Для поездки нужна однократная Шенгенская виза.

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Еще одно пока еще экзотическое направление для казахстанских туристов – Греция. Сюда также открыты прямые рейсы. В Греции можно не только позагорать, но и побродить по Древней Олимпии, где проходили древние Олимпийские игры.

Несмотря на то, что пакетные путевки в указанные страны появились относительно недавно, направления пользуются популярностью. Возможно, из-за невысоких цен. Бюджетную стоимость для Европы связываем в открытием прямых рейсов. Также были хорошие скидки на первые заезды от отелей, но действие акционного предложения уже закончилось. Директор турфирмы HT.kz Максим Банин

Прежде чем бронировать поездку, лучше подробнее узнать о текущей ситуации в стране, где планируете отдыхать, говорят эксперты.