#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Туризм

Названы самые необычные туристические направления 2024 года

Лучшие страны для путешествий в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 02:27 Фото: pixabay
Международная ассоциация воздушного транспорта назвала самые необычные туристические направления в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, в прошлом году туристы летали в турецкий город Халфети, частично затопленный после строительства дамбы, но в котором до сих пор живут люди. Многие пассажиры любят страну Анголу, расположенную на юге Африки. Она может похвастаться природными ландшафтами, которые открылись путешественникам после долгой изоляции.

В список вошел и Чунцин, расположенный в горной местности на юго-западе Китая, который называют "8D-городом". Он привлекает многоуровневой архитектурой, например, в нем поезда проходят прямо сквозь жилые дома.

Также в ассоциации рассказали о странах с наиболее активным авиасообщением и самых загруженных маршрутах и популярных самолетах в мире. На первом месте по объему авиаперевозок в 2024 году оказались США. Там пассажиропоток составил 876 млн человек в год, в основном за счет внутренних рейсов.

На втором месте – Китай, он перевез 741 млн человек и показал рост на 18,7% по сравнению с 2023 годом. На третьей строчке рейтинга расположилась Великобритания с 261 млн пассажиров, а на четвертой Испания – с 241 млн человек.

Самым загруженным в мире стал внутренний рейс Южной Кореи между курортным островом Чеджудо и столицей Сеулом. Перелет длится 75 минут. В 2024 году этим маршрутом воспользовались более 13 млн пассажиров.

С 1 октября 2025 года на борту самолетов дубайской авиакомпании Emirates запрещается использовать любые пауэрбанки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Отель в Китае предлагает в аренду номера с местными собаками
Туризм
02:29, 11 августа 2025
Отель в Китае предлагает в аренду номера с местными собаками
Команда Джей Ло намерена прогуляться по Алматы
Туризм
08:44, 09 августа 2025
Команда Джей Ло намерена прогуляться по Алматы
Дженнифер Лопес в Ташкенте: местный депутат выступил с заявлением
Туризм
07:00, 09 августа 2025
Дженнифер Лопес в Ташкенте: местный депутат выступил с заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: