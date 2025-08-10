Названы самые необычные туристические направления 2024 года

Международная ассоциация воздушного транспорта назвала самые необычные туристические направления в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, в прошлом году туристы летали в турецкий город Халфети, частично затопленный после строительства дамбы, но в котором до сих пор живут люди. Многие пассажиры любят страну Анголу, расположенную на юге Африки. Она может похвастаться природными ландшафтами, которые открылись путешественникам после долгой изоляции.

В список вошел и Чунцин, расположенный в горной местности на юго-западе Китая, который называют "8D-городом". Он привлекает многоуровневой архитектурой, например, в нем поезда проходят прямо сквозь жилые дома.

Также в ассоциации рассказали о странах с наиболее активным авиасообщением и самых загруженных маршрутах и популярных самолетах в мире. На первом месте по объему авиаперевозок в 2024 году оказались США. Там пассажиропоток составил 876 млн человек в год, в основном за счет внутренних рейсов.

На втором месте – Китай, он перевез 741 млн человек и показал рост на 18,7% по сравнению с 2023 годом. На третьей строчке рейтинга расположилась Великобритания с 261 млн пассажиров, а на четвертой Испания – с 241 млн человек.

Самым загруженным в мире стал внутренний рейс Южной Кореи между курортным островом Чеджудо и столицей Сеулом. Перелет длится 75 минут. В 2024 году этим маршрутом воспользовались более 13 млн пассажиров.

С 1 октября 2025 года на борту самолетов дубайской авиакомпании Emirates запрещается использовать любые пауэрбанки.