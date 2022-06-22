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Дизайн портала электронного правительства обновят

обновление дизайна Мусин Фото: eGov.kz
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана работает над улучшением дизайна портала электронного правительства eGov.kz, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы работаем над изменением дизайна портала eGov.kz. Его нельзя назвать непонятным. Сегодня им пользуются более 10 млн человек. Но мы ежедневно работаем, чтобы сделать его более понятным. Есть специальные рабочие группы, – сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Журналисты поинтересовались у Багдата Мусина, почему многим не понятен сайт электронного правительства.

Если не понятен eGov.kz, то как сегодня им пользуются более 10 млн человек? Они заходят в нашу систему, используют цифровые документы и получают разные виды услуг. Могу предоставить статистику, – ответил Мусин.
Тамила Языкова
МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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