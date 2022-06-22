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Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения

продукты Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Фахриддин Каратаев возмущен ростом цен на социально значимые товары, особенно - на сахар. Об этом он высказался в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра, передает корреспондент Zakon.kz.
По состоянию на 7 июня социально значимые продовольственные товары подорожали на 19,9%. С начала года сахар подорожал на 61%, цены колеблются в пределах 600-900 тенге за 1 кг. Помимо этого, его не найдешь во всех магазинах, продается только в определенных торговых точках.Депутат Мажилиса Парламента РК Фахриддин Каратаев

Мажилисмен отметил, что сахарный ажиотаж, который начался четыре месяца назад, до сих пор не утихает среди населения. А последствием этой ситуации стало закрытие крупных предприятий, не говоря уже о малых кондитерских.

Такое дальнейшее повышение цен на социально значимые продукты питания может привести к большому всплеску недовольств среди населения. Проблема требует неотложного решения с учетом того, что потребность республики в сахаре составляет в среднем 550-600 тыс. тонн. Только 10% сахара производится из нашего сырья, а остальное зависит от импорта.Фахриддин Каратаев 

По словам депутата, в связи с экономическими санкциями порты по всей логистике работают не на полную мощность, а финансовые операции с иностранными банками затягиваются.

В связи с этим считаем целесообразным для предпринимателей рассмотреть возможность продления сроков перевозки до пяти-шести месяцев, и увеличения тарифной льготы для приведения в соответствие с годовой потребностью сахара до 550-600 тыс. тонн, - предложил мажилисмен.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за год сахар подорожал на 61%.

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21 июня стало известно, что на внеочередном заседании совета ЕЭК было одобрено предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца до 31 октября.

Ранее действие квоты ограничивалось 31 августа.

Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан
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