Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее
Фото: pixabay
Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили врачи Южной Кореи. Вирус нашли у корейца, который 21 июня приехал из Германии, передает Zakon.kz.
Пассажир прибыл в международный аэропорт Инчхон и обратился к специалистам.
Пациент отметил, что за три дня до въезда у него начались головные боли, появились поражения кожи и другие симптомы. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.
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Тест на оспу обезьян был положительным. Пациента перевели в медицинский центр, поместили на карантин.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование.
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