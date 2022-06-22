Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Южной Корее

Первый случай заражения оспой обезьян подтвердили врачи Южной Кореи. Вирус нашли у корейца, который 21 июня приехал из Германии, передает Zakon.kz.

Пассажир прибыл в международный аэропорт Инчхон и обратился к специалистам.

Пациент отметил, что за три дня до въезда у него начались головные боли, появились поражения кожи и другие симптомы. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Новость по теме Вирусолог рассказал, как защититься от оспы обезьян

Тест на оспу обезьян был положительным. Пациента перевели в медицинский центр, поместили на карантин.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование.