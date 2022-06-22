Какая погода будет в Алматы в ближайшие трое суток

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы с 23 по 25 июня: в южной столице ожидаются кратковременные дожди, гроза и усиление ветра, передает Zakon.kz.