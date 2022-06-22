Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какая погода будет в Алматы в ближайшие трое суток

погода в Алматы на ближайшие трое суток Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы с 23 по 25 июня: в южной столице ожидаются кратковременные дожди, гроза и усиление ветра, передает Zakon.kz.

По данным РГП «Казгидромет», в Алматы:

  • 23 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С;

  • 24 июня – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С;

  • 25 июня – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С.

Новость по теме

Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня

Ранее в пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июня. По данным синоптиков, на севере страны прогнозируют ветер и дожди, на юге — сильную жару.

Читайте также

Акимат помог жильцам выбить деньги из недобросовестного застройщика в Усть-Каменогорске

Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня

Население Казахстана стареет – индекс старения составил 26,6

Динара Халдарова
Казгидромет Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
Парк 28-ми панфиловцев
Звезды кино и военнопленные – как жили в Алматы в годы ВОВ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления