Какая погода будет в Алматы в ближайшие трое суток
По данным РГП «Казгидромет», в Алматы:
23 июня – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С;
24 июня – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С;
25 июня – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +30...+32°С.
Ранее в пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июня. По данным синоптиков, на севере страны прогнозируют ветер и дожди, на юге — сильную жару.