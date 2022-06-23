Хадж-2022: к чему надо быть готовыми паломникам

В начале июля миллион мусульман со всего мира соберутся в священной Мекке на хадж. Хадж – большое испытание для души и тела. Многие казахстанцы совершают его в возрасте, и почти все они – новички. К чему им надо быть готовыми во время паломничества, журналисту Zakon.kz рассказали эксперты.

Казахстанских паломников будут сопровождать 17 врачей

Как сообщил руководитель отдела хаджа Духовного управления мусульман Казахстана Жандилла Бекжигитов, первоначально планировалось, что на хадж в этом году отправятся три тысячи казахстанцев, но затем была произведена корректировка, и количество паломников увеличилось до четырех тысяч человек.

Новость по теме Три тысячи казахстанцев отправятся в этом году на хадж – ДУМК

Также пересмотрены даты вылета. Так, первый рейс с паломниками на борту отправится в Саудовскую Аравию не 27 июня, как намечалось ранее, а 28 июня из Шымкента. В последующем до 3 июля группы паломников будут уезжать каждый день из четырех городов – Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Актау. Заявки на хадж можно подавать до 25 июня. Руководитель отдела хаджа ДУМК Жандилла Бекжигитов

По словам представителя ДУМК, 50% паломников будут доставлены самолетами саудовской авиакомпании Flynas, 50% – авиакомпанией Air Astana. Обратно они будут возвращаться с 15 до 21 июля.

Услуги нашим паломникам будут оказывать 14 казахстанских турфирм. В каждой из них будет свой врач. Кроме того, три врача включены в состав Хадж Миссии Казахстана. Итого в этом году казахстанских паломников будут сопровождать 17 врачей. Они повезут с собой все необходимые лекарства и препараты для оказания медпомощи тем, кто почувствует недомогание в пути или во время хаджа. Жандилла Бекжигитов

Несмотря на то, что карантинные меры в связи с пандемией коронавируса в Саудовской Аравии сняты, тем не менее, по требованию Министерства хаджа и умры КСА паломники в целях безопасности обязаны соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности во время хаджа.

В этом году на хадж приглашается миллион человек, а не два-три миллиона, как было прежде. Во-вторых, в этом году к паломничеству допускаются мусульмане только до 65 лет. То есть те, кто родился после 1 июля 1957 года, и получившие вакцинацию от COVID-19.

Паломники обязаны предъявлять отрицательный результат теста на вирус COVID-19, полученный за 72 часа до въезда в КСА. Также они должны получить вакцину против менингококковой инфекции Менсевакс (ACWY) и Нименрикс (ACWY). Это можно сделать в специализированных медицинских организациях, рекомендованных Минздравом РК. Их адреса и другие интересующие вопросы можно узнать у менеджеров турфирм, обслуживающих паломников. Жандилла Бекжигитов

Брать кредит на хадж запрещено

– Хадж – один из столпов ислама, и каждый верующий мусульманин, имеющий хорошее здоровье и достаточно средств, должен его совершить, – отметил главный имам мечети «Али Мухаммед» Алматы, представитель ДУМК Канатали Такиров. – При этом он обязательно должен обеспечить материально свою семью и тех, кто находится у него на иждивении, до своего возвращения, чтобы они не испытывали нужду в его отсутствие. Брать кредит на хадж нельзя, это харам.

Во время паломничества следует воздержаться от непристойных поступков и слов, пороков и грехов. Есть хадис, что в таком случае человек вернется домой столь же чистым, каким был, когда родился. Поэтому намерение отправиться на хадж должно быть чистым, искренним, в этом не должно быть тщеславия, корысти, жажды мирского почета или финансовых выгод. Главный имам мечети «Али Мухаммед» Алматы, представитель ДУМК Канатали Такиров

Канатали Такиров поедет в этом году с паломниками на хадж в качестве гида и дает им такие советы:

если у вас есть финансовые долги – следует погасить их до отъезда в Мекку. Если не можете вернуть весь долг, то добейтесь прощения у тех, кому вы должны, или верните столько, сколько сможете, а на оставшуюся сумму составьте завещание и назначьте кого-нибудь из своих родственников или друзей, кто мог бы закрыть ваши долги, если вы сами не успеете сделать это при жизни;

если у вас нет имущества, достаточного для погашения долгов, то нельзя отправляться на хадж без разрешения кредитора;

если человек, которому вы задолжали, умер, выплатите долг его наследникам или же добейтесь от них прощения долга;

если кредиторов много и их местонахождение неизвестно, отдайте от их имени сумму своего долга беднякам в качестве милостыни;

внимательно отнеситесь к законности происхождения финансовых средств, расходуемых на хадж. Хадж, совершенный на нечестно добытые деньги, лишает человека награды Всевышнего, хотя и признается исполненным.

Также имам советует: если вы обидели кого-то или причинили кому-то вред своими действиями, или говорили о ком-то плохо в его отсутствии, то перед отправлением на хадж попросите прощения у этих людей.

– Готовясь к хаджу, не забудьте приготовить необходимую одежду для ихрама, – рекомендует имам. – Для этого достаточно двух кусков ткани. Лучше, если она будет белого цвета. Ихрам, состоящий из двух больших полотенец, который легко может заменить два куска ткани, значительно удобнее, особенно в жаркие дни. А нынешний хадж выпадает на самый знойный месяц года – июль. По возможности советуем приготовить два или три ихрама для поочередного использования в случае их загрязнения.

Перед выходом из дома совершите два ракаата нафль-намаза и произнести суру «Аль-Кадр». Во время поездки воздержитесь от недопустимых и пустых разговоров. Канатали Такиров

То, как правильно совершить обряды хаджа, подробно описано в «Справочнике паломника», который, как правило, раздают паломникам незадолго до отъезда менеджеры турфирм. Но вы можете и сами заранее купить его в мусульманских бутиках возле мечетей и подробно изучить все обрядовые процедуры, чтобы быть более уверенными.

Желательно выучить наизусть все описанные в справочной брошюре мольбы, дуа, молитвы, запомнить, где и когда их надо произносить. Это принесет вам значительное облегчение во время хаджа, вам не надо будет спрашивать у других, какую молитву следует читать в том или ином месте, и тем самым отвлекать людей, доставлять им неудобства.

«Справочник паломника» всегда надо держать при себе, чтобы на любом этапе совершения хаджа можно было открыть его и посмотреть, в том числе, если забудете слова молитв и дуа. В нем фактически дается пошаговая инструкция с первого и до последнего дня хаджа, он небольшой и его удобно носить с собой.

Если почувствуете недомогание, сразу обращайтесь к врачам

Практические советы паломникам дал заместитель главврача алматинского медцентра, эксперт Министерства здравоохранения РК Руслан Избасаров.

– Я дважды совершил хадж с паломниками в качестве руководителя казахстанской врачебной бригады в 2016-2017 годах и могу сказать, что паломничество – это не только духовное, но и тяжелое физическое испытание для человека, – говорит врач. – Поэтому, кроме духовной подготовки, нужна физическая подготовка организма к предстоящей нагрузке во время хаджа.

Как показывают наши наблюдения, среди паломников нередко встречаются люди, страдающие какими-то серьезными хроническими заболеваниями. Например, сердечно-сосудистыми, болезнями опорно-двигательного аппарата, сахарным диабетом, перенесшие инсульты, инфаркты миокарда и так далее. Поэтому я, как врач, советую паломникам сходить перед отъездом в свою поликлинику и пройти обследование, сдать необходимые анализы и при необходимости получить назначения, консультацию терапевта, кардиолога, хирурга, эндокринолога. Если у вас будет такое назначение, обязательно возьмите с собой и по приезду в Мекку отдайте врачу, который будет в вашей группе, чтобы он держал вас, ваше здоровье и самочувствие на контроле. Заместитель главврача алматинского медцентра, эксперт Министерства здравоохранения РК Руслан Избасаров

Людям, страдающим сахарным диабетом, врач советует взять с собой глюкометры (аппарат для измерения сахара в крови. – Прим. ред.), а тем, у кого бывают головокружения, головные боли, учащенное сердцебиение, одышка, слабость, частые колебания артериального давления, – тонометр.

Также желательно взять с собой привычные вам лекарства. Конечно, все необходимые препараты у сопровождающих паломников врачей будут, но, тем не менее, свою «неотложку» лучше иметь при себе. Советую взять с собой и историю болезни, тогда врачам при оказании вам медицинской помощи во время хаджа будет легче понять состояние вашего здоровья, чем и как вы болеете и назначить соответствующее лечение. Особенно это касается тех, кто перенес инфаркты, инсульты, у кого высокое артериальное давление и так далее. Руслан Избасаров

Кроме того, врач рекомендует много ходить пешком, с каждым днем увеличивая нагрузку на организм. Пешие прогулки можно совершать утром и вечером во время прохлады.

Для совершения паломничества необходимо также подобрать удобную одежду и обувь. Если у вас новая обувь, постарайтесь разносить ее до отъезда, чтобы проверить, как она сидит на ноге, удобна ли, не натирает ли. Иначе можно заработать мозоли, ведь во время хаджа придется много ходить, и это вам будет сильно мешать. Руслан Избасаров

Для того, чтобы улучшить общее состояние и укрепить иммунную систему, врач рекомендует утром и вечером принимать контрастный душ, хорошо питаться, пропить общеукрепляющие витамины. Также их можно взять с собой.

Если вы во время хаджа почувствуете недомогание, сразу обращайтесь к своим врачам. К примеру, в долине Мина у горы Арафат, где обычно располагается палаточный городок паломников, ставят развернутые медпункты и в случае необходимости можете обратиться к ним. Руслан Избасаров

– Когда мы в качестве врачей ездили на хадж, у нас не было ни одного летального исхода, все наши паломники вернулись домой живыми, здоровыми, невредимыми, – отметил врач. – Мы четко организовали там свою работу, во всех 15 группах был свой врач. Помимо них, в составе Хадж Миссии Казахстана были терапевты, анестезиолог-реаниматолог, хирург.

Всей этой врачебной бригадой руководить поручили мне, и мы каждый день утром и вечером делали обход всех наших паломников и спрашивали, как они себя чувствуют, нет ли жалоб, и при необходимости сразу оказывали медицинскую помощь. Мы всюду ездили с ними, по всем обрядовым маршрутам и все медикаменты и лекарства возили с собой. Был случай, когда в Мекке у нас заболела 75-летняя бабушка, сломала ногу, и мы повезли ее к местным врачам, где ей сделали операцию, и она благополучно вернулась домой. Руслан Избасаров

Поскольку в июле в Саудовской Аравии будет очень жарко, врач во избежание обезвоживания советует пить больше воды, носить свободную удобную одежду из натуральных тканей и укрываться зонтом от палящего солнца. Следовательно, надо взять с собой зонт.

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