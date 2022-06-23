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Врачи Марадоны пойдут под суд по подозрению в причинении смерти

Марадона врачи суд Фото: pixabay
Членов медицинской команды легендарного футболиста Диего Марадоны и его личного врача Леопольдо Луке подозревают в причинении смерти по неосторожности. Им грозит до 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Восемь членов медицинской команды бывшей звезды аргентинского футбола Диего Армандо Марадоны должны предстать перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщает Deutsche Welle.

Точная дата начала предстоящего процесса пока не названа.

Среди обвиняемых нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке. Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет, официальной причиной смерти было названо нарушение работы сердечно-сосудистой системы. За три недели до этого Луке провел Марадоне операцию по удалению тромба на головном мозге.

Следствие предполагает, что пациента слишком рано выписали из больницы, а его медицинская команда не обеспечила ему достаточный уход, бросив Марадону на произвол судьбы из-за пренебрежения и халатности.

В число обвиняемых входят также психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, медицинский координатор Нэнси Форлини, медсестры и санитары, работавшие с Марадоной. Все они отрицают свою вину. В случае обвинительного приговора им может грозить тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет.

26 ноября 2020 года церемония прощании с Диего Марадоной была омрачена беспорядками. Тогда десятки тысяч поклонников футболиста, собравшиеся на площади перед президентским дворцом, где проходила церемония, прорвали оцепление в страхе, что им не позволят попрощаться с кумиром. Произошли столкновения с полицией, несколько человек получили ранения.

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