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Спорт

Стартовал судебный процесс по делу о смерти легендарного Марадоны

Футбол Начало Суда, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 18:03 Фото: Instagram/maradona
В Аргентине начался суд по делу о смерти знаменитого футболиста Диего Армандо Марадоны. В умышленном убийстве обвиняют семерых медработников, которым грозит от восьми до 25 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона умер 26 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легендарного игрока стала остановка сердца.

По информации RMC Sport, 11 марта в аргентинском Сан-Исидро начался суд над семью медработниками, которые оказывали помощь Марадоне в последние дни его жизни. Среди них – терапевты, психиатры, психологи и медсестры. Им грозит от восьми до 25 лет тюремного заключения за умышленное убийство.

Футбол Суд Старт, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 18:03

Фото: Instagram/maradona

После его смерти вскрытие показало, что 60-летний Марадона умер в результате вторичного острого отека легких и обострившейся хронической сердечной недостаточности. Однако, согласно экспертному заключению, он также страдал от других патологий. У него были проблемы с почками и печенью, сердечная недостаточность, неврологические расстройства, а также зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

Футбол Старт Суда, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 18:03

Фото: Instagram/maradona

По версии обвинения, медики сыграли главную роль в абсолютно неадекватной и безрассудной домашней госпитализации, плюс совершили ряд ошибок и просчетов. Адвокат Фернандо Бурландо, который представляет интересы дочерей Марадоны, назвал действия врачей "тихим, но жестоким убийством", а также "преступлением, замаскированным под халатность".

Судебный процесс продлится до середины июля, где примут участие около 120 свидетелей, включая экспертов, семью, друзей и врачей Марадоны.

В 2017 году легендарный футболист высказался, что ему предлагали работу в Казахстане.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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