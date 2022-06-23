Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Число жертв землетрясения выросло в Афганистане

сейсмоопасность, подземные толчки, землетрясение Фото: pixabay
Количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек. Около 1,5 тысячи получили ранения во время подземных толчков в провинции Пактика, передает Zakon.kz.

Информацию о числе жертв в районах Гаян и Бармал озвучил глава Департамента информации и культуры провинции Мохаммад Амин Хозаифа.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в соседней провинции Хост погибли 25 человек, ранены еще несколько жителей. В провинции Нангархар погибли пять человек, пишет RBC.

Ранее МВД Афганистана озвучивало данные о том, что число погибших достигло 950 человек, более 600 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Афганистане 22 июня. Оно затронуло районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян в провинции Пактика. Подземные толчки разрушили жилые дома в двух провинциях.

Читайте также

Склад с углем сгорел в Караганде

Дело о смерти Томирис Байсафы: судебное следствие закончено

Оксана Житникова
Афганистан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
Убийство школьницей матери
Убившая свою мать школьница из Актобе рассказала подробности преступления
торги на бирже
Курс доллара превысил 454 тенге на торгах
Алматы, автобусы, троллейбус, маршрут, схема, изменение, временное
Четыре автобуса и троллейбус изменят маршрут в Алматы на полтора месяца
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления