Число жертв землетрясения выросло в Афганистане

Количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек. Около 1,5 тысячи получили ранения во время подземных толчков в провинции Пактика, передает Zakon.kz.

Информацию о числе жертв в районах Гаян и Бармал озвучил глава Департамента информации и культуры провинции Мохаммад Амин Хозаифа.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в соседней провинции Хост погибли 25 человек, ранены еще несколько жителей. В провинции Нангархар погибли пять человек, пишет RBC.

Ранее МВД Афганистана озвучивало данные о том, что число погибших достигло 950 человек, более 600 получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Афганистане 22 июня. Оно затронуло районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян в провинции Пактика. Подземные толчки разрушили жилые дома в двух провинциях.