Аким Жезказгана ушел в отставку

Аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров покинул свой пост. Об этом говорится на странице городского акимата, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата, такое решение принято в связи с переходом на другую работу.

Также отмечено, что аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы и его коллеги выразили благодарность за работу.

Фото: Instagram/akimatzhez

Желаю, чтобы наш город был красивым и наш регион процветал! – отметил Абсаттаров на странице в Facebook.

Кайрат Абсаттаров занимал должность главы города с августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что 22 июня аким Петропавловска Булат Жумабеков подал в отставку. Он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что сам принял решение оставить пост акима города.