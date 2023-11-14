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Почему аким ЗКО не ушел в отставку после коррупционного скандала

Почему аким ЗКО не стал уходить в отставку после коррупционного скандала Фото: akorda.kz
На пресс-конференции в СЦК 14 ноября аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев объяснил, почему не стал уходить в отставку после коррупционного преступления своего подчиненного, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нариман Турегалиев сообщил, что уволил своего заместителя Ержана Балтаева еще до суда.

"Информация распространилась в соцсетях. Я вызвал своего заместителя (Ержана Балтаева. – Прим. ред.) и задал ему лично вопрос, насколько достоверна эта информация. Мы создали комиссию. По итогам работы комиссии он написал объяснительную, признав, что злоупотребил должностными полномочиями. В связи с этим я его уволил. То есть до суда". Нариман Турегалиев

Аким уточнил, что политический госслужащий подает в отставку, если коррупционное преступление совершили его подчиненные по истечении трех месяцев со дня его назначения. На момент, когда Ержан Балтаев совершил преступление, Нариман Турегалиев находился в должности акима чуть больше двух месяцев. Его назначили 2 декабря 2022 года, а преступление было совершено в феврале. 

В конце июля 2023 года в соцсетях появилась информация о задержании первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева сотрудниками Антикоррупционной службы. 3 августа пресс-служба акима области сообщила об увольнении чиновника за "несоблюдение обязанностей и ограничений". 

Уголовное дело в отношении Ержана Балтаева и первого зампредседателя правления "СПК Aqjaiyq" Артура Доскалиева завершили 16 августа 2023 года. Суд признал фигурантов виновными в превышении должностных полномочий. Ущерб государству от их деяний составил 1,9 млн тенге. Приговором суда Ержану Балтаеву назначили наказание в виде штрафа в 2500 МРП (8,6 млн тенге). Кроме того, ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе. Артур Доскалиев должен был выплатить штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге), также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. 

12 сентября Ержан Балтаев обжаловал приговор, но позже экс-заместитель акима и его адвокат отозвали апелляционную жалобу и попросили оставить ее без рассмотрения.

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Оксана Скибан
Западно-Казахстанская область Казахстан
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