FIFA отметила прогресс футболистов сборной Казахстана
Казахстанские футболисты совершили хорошее продвижение в обновленном рейтинге ФИФА.
Как отмечают представители международной футбольной организации, самый большой скачок сделали игроки сборной Казахстана, поднявшись на 11 ступеней в рейтинге. До этого представители РК располагались на 125-й позиции.
Данный прогресс произошел благодаря успешным четырем играм группового раунда Лиги наций 2022 года, когда подопечные Магомеда Адиева набрали 10 очков из 12 возможных.
Напомним, в этих играх сборная Казахстана переиграла Азербайджан – 2:0, дважды Словакию – 1:0 и 2:1, а также сыграла вничью с Беларусью – 1:1.
Топ-лучших сборных мира возглавляет Бразилия, за ней следуют Бельгия, Аргентина, Франция и Англия.
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