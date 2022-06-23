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FIFA отметила прогресс футболистов сборной Казахстана

Футбол Новый рейтинг Фото: Instagram/kff_team
23 июня Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг футбольных сборных мира, в котором казахстанская команда поднялась на 114-е место, ранее она занимала 125-ую строчку, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские футболисты совершили хорошее продвижение в обновленном рейтинге ФИФА.

Как отмечают представители международной футбольной организации, самый большой скачок сделали игроки сборной Казахстана, поднявшись на 11 ступеней в рейтинге. До этого представители РК располагались на 125-й позиции.

Данный прогресс произошел благодаря успешным четырем играм группового раунда Лиги наций 2022 года, когда подопечные Магомеда Адиева набрали 10 очков из 12 возможных.

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Напомним, в этих играх сборная Казахстана переиграла Азербайджан – 2:0, дважды Словакию – 1:0 и 2:1, а также сыграла вничью с Беларусью – 1:1.

Топ-лучших сборных мира возглавляет Бразилия, за ней следуют Бельгия, Аргентина, Франция и Англия.

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