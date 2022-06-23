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Михаил Кукушкин выиграл квалификацию Wimbledon 2022

Теннис Финал Квала Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин в финале отборочного раунда открытого чемпионата Англии в упорной борьбе сумел победить венгерского теннисиста Жомбора Примоша, сообщает Zakon.kz.

22-летний венгр никак не хотел уступать и отчаянно боролся за выход в основную сетку английского первенства. Игра в первой партии длилась более часа, но на тай-брейке более удачлив оказался Михаил Кукушкин – 7:3. Во втором сете казахстанцу также сопутствовало везение – 6:2.

В третьей части игры венгерский спортсмен все же навязал свою тактику и выиграл сет – 6:4. Но Михаил Кукушкин сумел довести матч до победного конца в четвертом сете – 7:6.

Жеребьевка «Уимблдона-2022» состоится 24 июня в 15:00 по времени Нур-Султана, за три дня до начала матчей основной сетки. В этом году открытый чемпионат Англии впервые станет 14-дневным турниром, без воскресного выходного дня, как это было ранее. 

В четвертьфинале турнира ATP 250 на кортах Истборна (Великобритания) Александр Бублик уступил американцу Тейлору Фритцу – 3:6, 2:6.

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Бублик Александр Кукушкин Михаил
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