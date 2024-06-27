Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов не смогли преодолеть квалификацию Уимблдона

На Открытом чемпионате Великобритании проходит отборочный этап. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов провели матчи третьего раунда квалификации (финал), сообщает Zakon.kz.

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В финале квалификации Михаил Кукушкин (132 АТР) потерпел поражение от Уго Гастона (Франция, 70 АТР) со счетом 2:6, 6:1, 5:7, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Кукушкин пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 13 заработанных.

Тимофей Скатов (229 АТР) проиграл Кристиану Гарину (Чили, 111 АТР) со счетом 2:6, 5:7, 3:6.

За 2 часа и 33 минуты игрового времени Скатов выполнил пять эйсов и допустил три двойные ошибки.

Ранее финал квалификации не смогли преодолеть еще два наших теннисиста Денис Евсеев и Бейбит Жукаев.