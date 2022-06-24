Рита Бакишева завоевала «бронзу» на азиатском первенстве по таеквондо
Фото: olympic.kz
24 июня в южнокорейском Чхунчхоне стартовал Чемпионат Азии по таеквондо. И в первый же день данных соревнований копилка казахстанской сборной пополнилась бронзовой наградой, сообщает Zakon.kz.
Выступавшая в весовой категории до 46 кг казахстанка Рита Бакишева начала соревнования со второго круга, где победила спортсменку из Кувейта со счетом 2:0, что позволило ей пробиться в полуфинал.
Другие казахстанские таеквондисты в первый день чемпионата не смогли попасть в число призеров.
Но в полуфинальной схватке Бакишева проиграла сопернице из Таиланда и стала обладателем бронзовой медали.
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