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Рита Бакишева завоевала «бронзу» на азиатском первенстве по таеквондо

Таеквондо ЧА Бронза Фото: olympic.kz
24 июня в южнокорейском Чхунчхоне стартовал Чемпионат Азии по таеквондо. И в первый же день данных соревнований копилка казахстанской сборной пополнилась бронзовой наградой, сообщает Zakon.kz.

Выступавшая в весовой категории до 46 кг казахстанка Рита Бакишева начала соревнования со второго круга, где победила спортсменку из Кувейта со счетом 2:0, что позволило ей пробиться в полуфинал. 

Но в полуфинальной схватке Бакишева проиграла сопернице из Таиланда и стала обладателем бронзовой медали. 

Другие казахстанские таеквондисты в первый день чемпионата не смогли попасть в число призеров. 

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