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Дело Томирис Байсафы: присяжные признали виновным сына экс-премьера Дагестана

студентка Фото: Instagram/baisafatomiris
Присяжные Измайловского суда Москвы единодушно признали виновным в убийстве казахстанской студентки Муртазали Меджидова, передает Zakon.kz.

Напомним, 13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело квалифицировали по статье «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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