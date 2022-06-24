Дело Томирис Байсафы: присяжные признали виновным сына экс-премьера Дагестана

Присяжные Измайловского суда Москвы единодушно признали виновным в убийстве казахстанской студентки Муртазали Меджидова, передает Zakon.kz.

Напомним, 13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело квалифицировали по статье «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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7 июня 2021 года присяжные признали Меджидова невиновным, но Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

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2 января 2022 года стало известно, что Никулинский суд Москвы пересмотрит дело Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы.