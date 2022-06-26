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Две медали привезли казахстанцы с Чемпионата Азии по таеквондо

Серебро и бронза ЧА по таеквондо в Корее Фото: kaztkd.kz
Одно «серебро» и одну «бронзу» завоевали казахстанские таеквондисты в третий день Чемпионата Азии в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовала пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо.

Дениз Джансель в полуфинале одолела соперницу из Ливана со счетом 2:0. Однако в борьбе за «золото» уступила спортсменке из Ирана. Итог – серебряная медаль в весе 73 кг.

Смайыл Дуйсебай вошел в тройку лучших. В весовой категории 87 кг Дуйсебай первый бой выиграл со счетом 2:1. Его соперником был спортсмен из Китая. К сожалению, в полуфинале наш соотечественник уступил узбекистанцу со счетом 1:2.

В весовой категории свыше 87 кг Руслан Жапаров не смог одолеть китайского таеквондиста – 0:2.

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