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Четыре медали привезли казахстанцы с турнира по таеквондо в Южной Корее

Казахстанские таеквондисты привезли четыре медали из Южной Кореи Фото: olympic.kz
Четыре награды завоевали казахстанские таеквондисты на международном турнире класса G2 Korea Open в южнокорейском Чунчоне, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета, казахстанская сборная завершила турнир с одной серебряной медалью и тремя бронзовыми.

"Серебряным призером в весовой категории до 68 кг стал Эльдар Биримбай. Бронзовые медали завоевали Ботагоз Капанова (до 49 кг), Джансель Дениз (свыше 67 кг), Нурлан Мырзабаев (до 80 кг)", – говорится в сообщении.

Ранее сборная Казахстана по таеквондо среди взрослых, молодежи и юниоров успешно выступила на мировом первенстве в Бишкеке.

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Никита Дробны
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