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100-летний пенсионер устал от безделья и вернулся на работу

100-летний мужчина снова вышел на работу Фото: pxiabay
Дэвид Флакер работает три дня в неделю, в его обязанности входит разбор и приведение в порядок пожертвованных для хосписа настольных игр, паззлов и книг, передает Zakon.kz.

Житель Великобритании устал от безделья на пенсии и стал работать волонтером в благотворительном магазине при хосписе, сообщает Edinburgh Live.

Дэвид Флакер из Эдинбурга отметил 100-летний юбилей 22 июня. Во время Второй мировой войны он служил в авиации и даже пережил крушение. Потом мужчина получил образование и работал сотрудником типографий в Австралии и ЮАР.

Позже Флакер вернулся в столицу Шотландии и занимался печатным делом до 72 лет, когда коллеги проводили его на заслуженный отдых.

Однако вскоре британец понял, что больше не может сидеть без дела и снова вышел на работу. Он стал волонтером в благотворительной лавке при Хосписе святого Колумбы.

Я пошел снова работать, потому что терпеть не могу безделье. Я должен что-то делать. Руки у меня на месте и должны быть заняты.Дэвид Флакер

Мужчина поддерживает в магазине идеальный порядок, а посетители утверждают, что заведение куда больше похоже на брендовый бутик в крупном торговом центре, чем на благотворительную лавку при хосписе.

Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
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