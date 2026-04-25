Ягненка спасли из грязи с помощью вертолета в Мангистау – момент попал на видео

В Мангистауской области спасатели МЧС провели необычную операцию, вызволив ягненка из грязевого плена в степи. Для спасения животного задействовали вертолет, а уникальные кадры операции попали на видео, передает Zakon.kz.

Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе МЧС РК. По данным ведомства, инцидент произошел вблизи сел Акшымырау и Кызан, где из-за недавних капризов природы почва превратилась в непроходимую трясину.

Животное, застрявшее на заболоченном участке после обильных ливневых дождей, было замечено с воздуха во время аэровизуального облета территории.

Благодаря оперативности специалистов и использованию авиации маленького подопечного удалось вовремя извлечь из вязкой ловушки и спасти от неминуемой гибели.

"Причиной происшествия стали сильные ливневые дожди, из-за которых отдельные участки степи стали труднопроходимыми для животных". МЧС РК

После успешного завершения операции спасенное животное было передано специалистам ветеринарной службы для осмотра.

Ранее в поселке Актау Карагандинской области собака провалилась в колодец. За помощью к спасателям обратились дети.