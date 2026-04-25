Ягненка спасли из грязи с помощью вертолета в Мангистау – момент попал на видео
Фото: freepik
В Мангистауской области спасатели МЧС провели необычную операцию, вызволив ягненка из грязевого плена в степи. Для спасения животного задействовали вертолет, а уникальные кадры операции попали на видео, передает Zakon.kz.
Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе МЧС РК. По данным ведомства, инцидент произошел вблизи сел Акшымырау и Кызан, где из-за недавних капризов природы почва превратилась в непроходимую трясину.
Животное, застрявшее на заболоченном участке после обильных ливневых дождей, было замечено с воздуха во время аэровизуального облета территории.
Благодаря оперативности специалистов и использованию авиации маленького подопечного удалось вовремя извлечь из вязкой ловушки и спасти от неминуемой гибели.
"Причиной происшествия стали сильные ливневые дожди, из-за которых отдельные участки степи стали труднопроходимыми для животных". МЧС РК
После успешного завершения операции спасенное животное было передано специалистам ветеринарной службы для осмотра.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript