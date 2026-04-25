#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
464.86
544.03
6.14
События

Ягненка спасли из грязи с помощью вертолета в Мангистау – момент попал на видео

Ради ягненка в Мангистау провели спасательную операцию , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 01:17 Фото: freepik
В Мангистауской области спасатели МЧС провели необычную операцию, вызволив ягненка из грязевого плена в степи. Для спасения животного задействовали вертолет, а уникальные кадры операции попали на видео, передает Zakon.kz.

Об этом 25 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе МЧС РК. По данным ведомства, инцидент произошел вблизи сел Акшымырау и Кызан, где из-за недавних капризов природы почва превратилась в непроходимую трясину.

Животное, застрявшее на заболоченном участке после обильных ливневых дождей, было замечено с воздуха во время аэровизуального облета территории.

Благодаря оперативности специалистов и использованию авиации маленького подопечного удалось вовремя извлечь из вязкой ловушки и спасти от неминуемой гибели.

"Причиной происшествия стали сильные ливневые дожди, из-за которых отдельные участки степи стали труднопроходимыми для животных". МЧС РК

После успешного завершения операции спасенное животное было передано специалистам ветеринарной службы для осмотра.

Ранее в поселке Актау Карагандинской области собака провалилась в колодец. За помощью к спасателям обратились дети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: