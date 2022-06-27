До 36 градусов в Алматы: семь способов спастись от жары

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, 27 июня в Алматы днем ожидается сильная жара до +36°C, передает Zakon.kz.

Сотрудники ведомства призвали жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

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По мнению специалистов, такая погода может негативно сказаться на здоровье людей.

По мере повышения температуры воздуха кровь густеет, дыхание становится тяжелее, увеличивая нагрузку на сердце, а кровяное давление повышается. Заведующая городской поликлиникой №8 Айгерим Жумасил

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Как отмечено в сообщении городского акимата, медик рекомендует поберечь себя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, аллергикам, людям с избыточным весом и др.

Как уберечься от жары: