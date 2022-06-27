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До 36 градусов в Алматы: семь способов спастись от жары

жара способы спасение Алматы Фото: pixabay
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, 27 июня в Алматы днем ожидается сильная жара до +36°C, передает Zakon.kz.

Сотрудники ведомства призвали жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

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По мнению специалистов, такая погода может негативно сказаться на здоровье людей.

По мере повышения температуры воздуха кровь густеет, дыхание становится тяжелее, увеличивая нагрузку на сердце, а кровяное давление повышается.Заведующая городской поликлиникой №8 Айгерим Жумасил

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Как отмечено в сообщении городского акимата, медик рекомендует поберечь себя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, аллергикам, людям с избыточным весом и др.

Как уберечься от жары:

  • не выходить на улицу в самое жаркое время;

  • использовать солнцезащитные и увлажняющие кремы в зависимости от типа кожи;

  • 11:00 до 17:00 носить головной убор;

  • носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей;

  • не есть острую и жирную пищу;

  • отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков;

  • пить много воды, не менее 1,5 литра в день.

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Анастасия Московчук
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