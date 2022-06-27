До 36 градусов в Алматы: семь способов спастись от жары
Сотрудники ведомства призвали жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
По мнению специалистов, такая погода может негативно сказаться на здоровье людей.
По мере повышения температуры воздуха кровь густеет, дыхание становится тяжелее, увеличивая нагрузку на сердце, а кровяное давление повышается.Заведующая городской поликлиникой №8 Айгерим Жумасил
Как отмечено в сообщении городского акимата, медик рекомендует поберечь себя людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, аллергикам, людям с избыточным весом и др.
Как уберечься от жары:
не выходить на улицу в самое жаркое время;
использовать солнцезащитные и увлажняющие кремы в зависимости от типа кожи;
11:00 до 17:00 носить головной убор;
носить легкую и светлую одежду из натуральных тканей;
не есть острую и жирную пищу;
отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков;
пить много воды, не менее 1,5 литра в день.