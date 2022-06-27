Понижение температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 28-30 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 28-30 июня: в стране ожидаются сильные дожди с грозами, град, усиление ветра и понижение температуры воздуха, передает Zakon.kz.

Смещающийся на северные, западные и восточные регионы Казахстана Северо-западный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами. 29 июня в северных регионах, 30 июня на востоке ожидаются сильный дождь, град, усиление ветра и незначительное понижение температуры воздуха. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь западные области страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона, которое приведет к прекращению дождей.

Новость по теме До 36 градусов в Алматы: семь способов спастись от жары

27 июня в Алматы днем ожидается сильная жара до +36°C. Заведующая городской поликлиникой №8 Айгерим Жумасил рассказала, как уберечься от жары.

Новость по теме ДЧС призывает алматинцев воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов

В ДЧС Алматы напомнили горожанам, что жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.