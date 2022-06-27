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Понижение температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Казахстане 28-30 июня

Казахстан, погода на 28-30 июня, Казгидромет Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 28-30 июня: в стране ожидаются сильные дожди с грозами, град, усиление ветра и понижение температуры воздуха, передает Zakon.kz.
Смещающийся на северные, западные и восточные регионы Казахстана Северо-западный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами. 29 июня в северных регионах, 30 июня на востоке ожидаются сильный дождь, град, усиление ветра и незначительное понижение температуры воздуха.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь западные области страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона, которое приведет к прекращению дождей.

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