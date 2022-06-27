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Максимальную ставку кредитования рекомендуют пересмотреть в Казахстане

Максимальную ставку кредитования рекомендуют пересмотреть эксперты Фото: pixabay
Казахстанский экономист Марат Абдурахманов рассказал, как можно решить проблему высокой закредитованности казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РК, предельная ставка кредитования должна быть рассчитана экономическими методами, в соответствии с нормативами, в том числе Всемирного банка. Размер этой ставки привязан к общей рентабельности экономики Казахстана, и она не может быть выше нее. Общая рентабельность Казахстана как государства, как совокупности всех агентов, в 2021 году составила примерно 20%. То есть этот факт сам по себе говорит, откуда взялись проблемы.Экономист Марат Абдурахманов

Как считает эксперт, для того, чтобы решить проблемы, нужно восстановить норму Гражданского кодекса РК о списывании всех обязательств по кабальным сделкам.

Если эта норма, которая была и действовала до 1999 года, будет возвращена в наш Гражданский кодекс, то все эти кредиты 3 млн человек будут списаны по суду, без всяких вопросов.Марат Абдурахманов

С ним солидарен директор центра прикладных исследований «Талап» – заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев.

У нас максимальная ставка установлена в 56% годовых. Она абсолютно ничем не обоснована и намного выше, чем в подавляющем большинстве развитых стран – стран ОЭСР. Это упущение правительства и всех тех, кто все эти годы занимался экономической политикой, регулированием финансовых рынков… 56% – это никуда не годится, это грабительские проценты.Рахим Ошакбаев

Зампредседателя НПК считает, что максимальную ставку «нужно устанавливать в двукратном размере от ставки рефинансирования».

Второе – это наследование долгов. Это абсолютно вопиющая практика, которая просто показывает, как говорится, кому в Казахстане жить хорошо и в чью пользу работают законы.Рахим Ошакбаев

Кабальная сделка — сделка, совершенная на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась. Например, в сфере недвижимости это может быть продажа квартиры в уплату по долгам и за цену значительно ниже рыночной. Кабальная сделка может быть признана недействительной по иску потерпевшего.

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