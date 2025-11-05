#Народный юрист
Финансы

Задолженность населения по кредитам выросла до 23 трлн тенге – депутат

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 12:57 Фото: freepik
Депутат Унзила Шапак на обсуждении нового закона "О банках" подняла проблему закредитованности казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что в 2023 году общая задолженность населения по кредитам составляла 19 трлн тенге.

"Через два года этот долг вырос до 23 трлн тенге, а потребительское кредитование – до 14 трлн тенге. За это время ограничили ставки, ввели правило для оценки долговой нагрузки, обновили требования микрофинансовым организациям, чтобы сформировать принцип ответственного кредитования. Но при всем этом общий уровень закредитованности населения продолжает расти. Почему, несмотря на ужесточение, мы не видим результаты? Какие меры необходимо принять в законопроекте, чтобы снизить долговую нагрузку?" – поинтересовалась она.

Однако глава АРРФР Мадина Абылкасымова поводов для паники не видит.

"В прошлом году мы приняли важный закон, результат был значительным для нас. Поскольку, если даже сравнивать с прошлым годом, рост потребительских кредитов составлял 33,5%, сейчас – 17,8%. Однако, если смотреть портфель, то сегмент стал значительно выше, большая часть приходится на автокредитование, поскольку в кредитах они составляют 25%. По беззалоговым кредитам, если в прошлом году выросло до 29%, то с начала текущего года – 12,7%. Это конкретный фактический результат законопроекта", – отметила она.

По ее словам, ежегодно количество полученных кредитов будет уменьшаться.

"Мы видим уже результат: темп получения потребительских кредитов снизился. По проблемным кредитам количество граждан также снизилось", – резюмировала она.

Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о планах пересмотреть методику ипотечного кредитования.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
