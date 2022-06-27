Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Завершено расследование падения башенного крана в Алматы

кран Фото: gov.kz
Комиссия завершила расследование падения башенного крана на рельсовом ходу КБ-308. Комиссию возглавлял представитель Департамента комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Алматы, передает Zakon.kz.
В целях объективного и всестороннего проведения расследования комиссией назначена техническая экспертиза ТОО «ТехБез Алматы». Испытания образцов металлоконструкций крана проводились испытательным центром ТОО «Сапа Интерсистем». Проводился металлографический анализ металла деталей башенного крана. Комитет промышленной безопасности МЧС РК

Сообщается, что на основании заключения экспертизы промышленной безопасности по обследованию элементов крана возможной причиной падения крана является просадка рельсового пути в месте падения крана, а также износ и растяжение резьбовых соединений шпилек секций крана.

Также комиссия выявила ряд нарушений требований промышленной безопасности:

  • не организован производственный контроль;

  • не разработано положение о производственном контроле;

  • отсутствует график проведения проверок состояния промышленной безопасности;

  • инженерно-технический работник, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары не должным образом осуществлял надзор за техническим состоянием крана, крановых путей и не принял меры по предупреждению нарушений правил промышленной безопасности.

По результатам расследования комиссией даны рекомендации по устранению причин аварии и недопущению подобных случаев в будущем, а также строительной компанией привлечен к ответственности инженерно-технический работник.

Новость по теме

Башенный кран упал в Алматы

4 апреля 2022 года на строительном объекте, расположенном в микрорайоне Жас Канат Турксибского района, башенный кран упал на парапет строящегося девятиэтажного здания. Никто не пострадал.

Читайте также

Трудовые будни пожарных Алматы: чего мы не знаем о тех, кто рискует жизнью

Мужчина в маске из «Игры в кальмара» похитил свыше 2 млн тенге на АЗС в Усть-Каменогорске

Обрушение стадиона в Колумбии попало на видео: есть погибшие

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
в Алматы горит двухэтажное кафе
Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
зодиак
Судьбоносные встречи и путешествия: гороскоп для всех знаков на понедельник
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления