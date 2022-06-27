Завершено расследование падения башенного крана в Алматы

Комиссия завершила расследование падения башенного крана на рельсовом ходу КБ-308. Комиссию возглавлял представитель Департамента комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Алматы, передает Zakon.kz.

В целях объективного и всестороннего проведения расследования комиссией назначена техническая экспертиза ТОО «ТехБез Алматы». Испытания образцов металлоконструкций крана проводились испытательным центром ТОО «Сапа Интерсистем». Проводился металлографический анализ металла деталей башенного крана. Комитет промышленной безопасности МЧС РК

Сообщается, что на основании заключения экспертизы промышленной безопасности по обследованию элементов крана возможной причиной падения крана является просадка рельсового пути в месте падения крана, а также износ и растяжение резьбовых соединений шпилек секций крана.

Также комиссия выявила ряд нарушений требований промышленной безопасности:

не организован производственный контроль;

не разработано положение о производственном контроле;

отсутствует график проведения проверок состояния промышленной безопасности;

инженерно-технический работник, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары не должным образом осуществлял надзор за техническим состоянием крана, крановых путей и не принял меры по предупреждению нарушений правил промышленной безопасности.

По результатам расследования комиссией даны рекомендации по устранению причин аварии и недопущению подобных случаев в будущем, а также строительной компанией привлечен к ответственности инженерно-технический работник.

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