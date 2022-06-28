COVID-19 в Казахстане: незначительно снизилась суточная заболеваемость

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 27 июня в Казахстане. Согласно данным, 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в шести регионах страны, передает Zakon.kz.

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