COVID-19 в Казахстане: незначительно снизилась суточная заболеваемость
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 27 июня в Казахстане. Согласно данным, 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в шести регионах страны, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 13;
в Алматы – 41;
в Алматинской области – 2;
в Атырауской области – 1;
в Жамбылской области – 3;
в ЗКО – 1.
Всего в стране подтвержден 1 306 361 случай заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 8;
в Алматы – 6;
в Карагандинской области – 2;
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 280 человек.
Днем ранее в Казахстане было зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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