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COVID-19 в Казахстане: незначительно снизилась суточная заболеваемость

Казахстан, коронавирус, данные, МВК Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 27 июня в Казахстане. Согласно данным, 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в шести регионах страны, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 13;

  • в Алматы – 41;

  • в Алматинской области – 2;

  • в Атырауской области – 1;

  • в Жамбылской области – 3;

  • в ЗКО – 1.

Всего в стране подтвержден 1 306 361 случай заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 8;

  • в Алматы – 6;

  • в Карагандинской области – 2;

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 280 человек.

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