Укус осы: последствия и первая помощь

Лето – время не только приятного отдыха на море, вкусных фруктов и вечерних прогулок, но и активности насекомых. Одно из самых неприятных и опасных для человека насекомых – оса, передает Zakon.kz.

Осы особенно активны в июле-августе. Жало этого насекомого – гладкое, поэтому оно способно укусить несколько раз подряд (в отличие от пчелы, чье жало имеет зазубрины). Острая боль и отек – не единственные последствия осиного укуса, он может также быть и смертельно опасным.

Заведующий отделением ВОП №1 городской поликлиники №21 Алматы Досжан Амангелдиев перечислил основные симптомы опасного состояния после укуса осы:

сильный отек, который быстро увеличивается (особенно в области глаз, рта, полости рта, гортани);

сильный отек и боль в месте укуса.

Фото: Zakon.kz

крапивница;

воспаление горла или языка;

затрудненное дыхание;

головокружение;

расстройство пищеварительной системы;

тошнота или понос;

в тяжелых случаях – обморок, потеря сознания;

боли в животе, тошнота, рвота;

хрипы, трудности с дыханием, чувство сжимания за грудиной;

нестабильный пульс (учащенный или замедленный);

головокружение;

потеря сознания.

Что делать, если укусила оса

Специалисты советуют покинуть место, где вас укусила оса, так как при укусе оса выделяет особый фермент, который привлекает других особей.

Если после укуса осталось жало, необходимо удалить его пинцетом или чем-либо подобным. Только не выдавливайте жало, чтобы в организм не попало еще больше яда. Обработайте ранку антисептиком или лучше уксусом. Примите антигистаминный препарат. Приложите лед, чтобы снять отек и боль. Чтобы избавиться от зуда, нанесите на место укуса противовоспалительный крем (локоид, адвантан, элоком). При его отсутствии – кашицу из пищевой соды и воды в пропорции 2:1. Необходимо пить как можно больше воды, чтобы вывести из организма яд, а также обратиться в ближайший медицинский пункт. Заведующий отделением ВОП №1 городской поликлиники №21 Алматы Досжан Амангелдиев

Особую опасность, по словам врача, представляют укусы в районе лица и шеи – они могут привести к отеку языка и гортани.

Аллергики должны быть всегда начеку и возить с собой аптечку с комплектом против аллергии, в состав которого входит адреналин. Это может спасти вам жизнь.

Как избежать укуса?

Алматинский специалист по насекомым, арахнокипер Рашит Бараев убежден: перед тем, как чего-то или кого-то бояться, нужно сначала изучить, найти ответы. А после – соблюдать необходимые правила поведения.

Когда оса подлетает близко к человеку, какая у него первая мысль? Что она обязательно укусит. Но это ли хотела сделать оса, когда к нам подлетала? Нет, конечно. Осу привлекает яркий цвет нашей одежды, сладкие запахи, употребляемые нами фрукты и ягоды. Оса подлетает к нам, чтобы поесть, а не для того, чтобы нас укусить. Человек пытается ее убить, размахивает руками или убегает, оса переключает внимание на эти действия и может укусить. Когда мы яростно отмахиваемся от подобных насекомых, своими действиями мы им говорим: «Я тебя поймаю и съем». И они, видя опасность, применяют свой яд, свои зубы, чтобы сказать нам, что их кушать и убивать не надо. Рашит Бараев

Осы – это территориальные насекомые, они достаточно агрессивно охраняют свою территорию. Вероятность нападения осы возрастает, когда человек приближается к их гнезду – осы-солдаты проявляют агрессию.

Когда оса садится на кожу человека, и он не делает угрожающих действий, то насекомое может «ущипнуть» человека, но не кусает. Однако это пугает человека, он делает резкое движение, и в ответ оса уже кусает. Самое правильное поведение с осами – сохранять спокойствие, не делать резких движений, которые могли бы напугать осу и вызвать у нее агрессию. Рашит Бараев

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Специалисты напоминают: если одежда лежала на земле или сушилась, то в складках может оказаться пчела или оса. Прежде чем надеть на себя, нужно встряхнуть ее. Выходя в поле, лучше надевать одежду некричащих цветов, с длинными рукавами, не пользоваться духами, лаком для волос, избегать участков с цветами.