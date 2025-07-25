Что делать, если проглотил осу
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Лето – не только время прогулок и сладких фруктов, но и, к сожалению, повышенной активности ос. Эти насекомые могут не просто ужалить, но и случайно попасть в рот вместе с едой или напитками, сообщает Zakon.kz.
Врач-педиатр Наталья Гончарова подчеркивает, что само по себе проглатывание осы не опасно. Насекомое небольшое и не сможет повредить пищевод или желудок:
"Но есть риск: оса может ужалить слизистую рта, горла или пищевода уже после проглатывания. Это способно спровоцировать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока".
Что делать, если оса попала в рот или была проглочена
- Не паникуйте – резкие движения могут спровоцировать укус.
- Попробуйте аккуратно выплюнуть насекомое, если оно еще во рту.
- Если оса уже проглочена, следите за самочувствием.
- При появлении боли в горле, затрудненного дыхания, отека, тошноты или головокружения немедленно вызывайте скорую!
Чем опасны укусы ос
Гончарова в продолжении разговора с изданием "Аиф" уточняет, что укус осы болезненный и может вызвать сильный отек, особенно у детей и аллергиков.
"Главная угроза – аллергическая реакция на яд. В тяжелых случаях развивается анафилактический шок, который требует экстренной помощи".Наталья Гончарова
Что делать сразу после укуса осы
- Промойте место укуса водой с мылом.
- Обработайте антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин).
- Приложите холод – это уменьшит отек и боль.
- Дайте антигистаминное (если есть склонность к аллергии).
Также стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, если:
- Отек быстро увеличивается (особенно на лице, шее, в полости рта).
- Появилась сыпь, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота.
- Укусов больше 10-20 (множественные укусы опасны интоксикацией).
- Оса ужалила в глазное яблоко, горло или язык – это может вызвать удушье!
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