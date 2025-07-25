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Советы

Что делать, если проглотил осу

проглотил осу, что делать, врачи, советы, вред здоровью, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 12:05 Фото: pixabay
Лето – не только время прогулок и сладких фруктов, но и, к сожалению, повышенной активности ос. Эти насекомые могут не просто ужалить, но и случайно попасть в рот вместе с едой или напитками, сообщает Zakon.kz.

Врач-педиатр Наталья Гончарова подчеркивает, что само по себе проглатывание осы не опасно. Насекомое небольшое и не сможет повредить пищевод или желудок:

"Но есть риск: оса может ужалить слизистую рта, горла или пищевода уже после проглатывания. Это способно спровоцировать аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока".

​Что делать, если оса попала в рот или была проглочена

  • Не паникуйте – резкие движения могут спровоцировать укус.
  • Попробуйте аккуратно выплюнуть насекомое, если оно еще во рту.
  • Если оса уже проглочена, следите за самочувствием.
  • При появлении боли в горле, затрудненного дыхания, отека, тошноты или головокружения немедленно вызывайте скорую!

Чем опасны укусы ос

Гончарова в продолжении разговора с изданием "Аиф" уточняет, что укус осы болезненный и может вызвать сильный отек, особенно у детей и аллергиков.

"Главная угроза – аллергическая реакция на яд. В тяжелых случаях развивается анафилактический шок, который требует экстренной помощи".Наталья Гончарова

​Что делать сразу после укуса осы

  • Промойте место укуса водой с мылом.
  • Обработайте антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин).
  • Приложите холод – это уменьшит отек и боль.
  • Дайте антигистаминное (если есть склонность к аллергии).

Также стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, если:

  1. Отек быстро увеличивается (особенно на лице, шее, в полости рта).
  2. Появилась сыпь, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота.
  3. Укусов больше 10-20 (множественные укусы опасны интоксикацией).
  4. Оса ужалила в глазное яблоко, горло или язык – это может вызвать удушье!

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы рассказывали об исследовании ученых, которые доказали, что проблемы со сном являются причиной ряда метаболических нарушений, среди них ожирение, инсулинорезистентность и сахарный диабет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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