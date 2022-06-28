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«Не скучай»: Головкин обратился к Канело

обращение трилогия спортсмены Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин на странице в Instagram обратился к своему противнику Саулю Альваресу. Очередная встреча спортсменов произошла на домашнем матче бейсбольного клуба New York Yankees, сообщает Zakon.kz.
Не скучай сильно, увидимся 17 сентября! — говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что противники в рамках пресс-тура посетили Yankee Stadium.

Спасибо New York Yankees за почетное право первого броска в сегодняшней игре. Было весело, но я лучше вернусь к рингу, — написал Головкин.

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Напомним, что третий бой Геннадия Головкина и Канело состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

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Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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