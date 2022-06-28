В Казахстане ужесточают наказание за отмывание доходов, полученных преступным путем
Сенаторы рассмотрели два законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», а также «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Проекты законов были рассмотрены на заседании Сената и одобрены в первом чтении. Они разработаны в целях принятия финансовых мер борьбы с отмыванием денег, продолжительного результата в части соблюдения международных стандартов, а также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.Депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков
Сенатор добавил, что проекты законов направлены на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также усиление ответственности.
Также документы прошли второе чтение. Таким образом, законы считаются принятыми и направляются на подпись президенту страны.