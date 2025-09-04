#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.18
628.93
6.68
Общество

В Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 11:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената Парламента 4 сентября 2025 года одобрили в двух чтениях закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает корреспондент Zakon.kz.

Cообщается, что закон направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка, а также на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Закон предусматривает:

  • разрешение на выпуск исключительно именных ценных бумаг;
  • внесение изменений в понятие "безупречная деловая репутация" в части установления нормы, предусматривающей внедрение мер и процедур, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовом учреждении;
  • запрет на учреждение банков-ширм;
  • внедрение скоринговой или автоматизированной системы, осуществляющей риск-идентификацию клиентов субъектов финансового мониторинга;
  • закрепление за АФМ проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма;
  • пересмотр подходов к проведению оценки рисков, включая разграничение понятий: национальная оценка рисков и секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • введение новых субъектов финансового мониторинга (операторы сотовой связи, НАО "ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделке с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • пересмотр пороговых сумм по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, в случаях превышения которых данные операции будут подпадать под финансовый мониторинг;
  • установление пороговых сумм по операциям с цифровыми активами, движимым имуществом, получению выигрыша в безналичной форме;
  • установление нормы, предусматривающей возможность по исключению организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил;
  • размещение АФМ на своем интернет-ресурсе заключений об исключении организаций и физических лиц из перечня лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (далее – ФТ/ФРОМУ);
  • дополнение прав и обязанностей АФМ, в том числе по утверждению критериев отбора организаций и (или) физических лиц, причастных к ФТ/ФРОМУ, направлению в заинтересованные государственные органы информации о деятельности рисковых субъектов финансового мониторинга;
  • внедрение таких понятий, как "финансирование оружия массового уничтожения", "иностранный траст", "скоринговый модуль", "личный кабинет";

Также, проектом закона предусмотрены поправки, направленные на внедрение обязательства по направлению сообщений о подозрительной деятельности, что соответствует реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

Документ направлен на подпись главе государства.

Ранее депутаты Сената Парламента ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенатор предлагает ввести уголовную ответственность для блогеров
Общество
12:32, Сегодня
Сенатор предлагает ввести уголовную ответственность для блогеров
Есть ли казахстанцы? В МИД прокомментировали ситуацию с погибшими от землетрясения в Афганистане
Общество
12:06, Сегодня
Есть ли казахстанцы? В МИД прокомментировали ситуацию с погибшими от землетрясения в Афганистане
В Костанайской области открылась уникальная школа на 1 200 мест
Общество
12:00, Сегодня
В Костанайской области открылась уникальная школа на 1 200 мест
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: