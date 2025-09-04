В Казахстане усиливают противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Депутаты Сената Парламента 4 сентября 2025 года одобрили в двух чтениях закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, передает корреспондент Zakon.kz.

Cообщается, что закон направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка, а также на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Закон предусматривает:

разрешение на выпуск исключительно именных ценных бумаг;

внесение изменений в понятие "безупречная деловая репутация" в части установления нормы, предусматривающей внедрение мер и процедур, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовом учреждении;

запрет на учреждение банков-ширм;

внедрение скоринговой или автоматизированной системы, осуществляющей риск-идентификацию клиентов субъектов финансового мониторинга;

закрепление за АФМ проведение анализа и мониторинга деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма;

пересмотр подходов к проведению оценки рисков, включая разграничение понятий: национальная оценка рисков и секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

введение новых субъектов финансового мониторинга (операторы сотовой связи, НАО "ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделке с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

пересмотр пороговых сумм по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, в случаях превышения которых данные операции будут подпадать под финансовый мониторинг;

установление пороговых сумм по операциям с цифровыми активами, движимым имуществом, получению выигрыша в безналичной форме;

установление нормы, предусматривающей возможность по исключению организации и физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма, отбывшего уголовное наказание, но срок погашения или снятия судимости которого еще не наступил;

размещение АФМ на своем интернет-ресурсе заключений об исключении организаций и физических лиц из перечня лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (далее – ФТ/ФРОМУ);

дополнение прав и обязанностей АФМ, в том числе по утверждению критериев отбора организаций и (или) физических лиц, причастных к ФТ/ФРОМУ, направлению в заинтересованные государственные органы информации о деятельности рисковых субъектов финансового мониторинга;

внедрение таких понятий, как "финансирование оружия массового уничтожения", "иностранный траст", "скоринговый модуль", "личный кабинет";

Также, проектом закона предусмотрены поправки, направленные на внедрение обязательства по направлению сообщений о подозрительной деятельности, что соответствует реализации Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

Документ направлен на подпись главе государства.

