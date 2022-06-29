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Джо Байден: НАТО переживает ключевой момент в своей истории

НАТО переживает ключевой момент Фото: Instagram/joebiden
Американский президент Джо Байден считает, что саммит НАТО в Мадриде проводится в ключевой момент в истории Североатлантического альянса, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит РИА Новости.

Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса. Президент США Джо Байден

Такое заявление президент США сделал после проведения переговоров с Педро Санчесом – премьер-министром Испании перед саммитом НАТО в Мадриде.

По словам американского лидера, на грядущем саммите Североатлантического альянса в Мадриде странам-резидентам придется обсудить целый ряд ключевых вопросов: совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ситуацию в Украине.

Тем временем помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите НАТО планируется объявить о размещении дополнительных сил в Европе. По его словам, будет показана приверженность обязательствам по увеличению сил в европейских странах.

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НАТО Байден Джо Испания Мадрид
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