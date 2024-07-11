Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Джо Байден перепутал Путина и Зеленского

Джо Байден перепутал Путина и Зеленского, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 03:20 Фото: Instagram/potus
Американский лидер Джо Байден снова оговорился: на саммите НАТО он передал слово "президенту Украины Путину вместо Зеленского, сообщает Zakon.kz.

"Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин", —  сказал Байден, представляя собравшимся Зеленского.

После он объяснил оговорку тем, что сфокусирован на российском президенте.

Ранее сообщалось, что союзники Байдена больше не верят в его победу на выборах.

Читайте также

США
Союзники Байдена больше не верят в его победу на выборах
Северный полюс
Фёдор Конюхов в одиночку остался в районе Северного полюса
Китай
В Китае работодатель вынуждал сотрудника уволиться по собственному желанию
Елена Вебер
НАТО Байден Джо Зеленский Владимир Путин Владимир 2024 год Саммиты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: