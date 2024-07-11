Джо Байден перепутал Путина и Зеленского

Американский лидер Джо Байден снова оговорился: на саммите НАТО он передал слово "президенту Украины Путину вместо Зеленского, сообщает Zakon.kz.

"Я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден, представляя собравшимся Зеленского.

После он объяснил оговорку тем, что сфокусирован на российском президенте.

Ранее сообщалось, что союзники Байдена больше не верят в его победу на выборах.