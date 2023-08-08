Топ-5: какие продукты лучше не есть в жару

Специалисты назвали пять продуктов, от которых лучше отказаться в жару, ведь они серьезно обезвоживают организм, сообщает Zakon.kz.

В жаркую погоду важно сохранять водно-электролитный баланс в организме. Это значит, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания, которое может привести к серьезным последствиям. Чтобы избежать дополнительного истощения организма, специалисты рекомендуют отказаться от продуктов, которые обезвоживают тело, передает DailyMail.

Жареное мясо

Мясные деликатесы "могут вызвать жажду и способствовать обезвоживанию организма". Помимо того, что они часто содержат много натрия и сахара, они также содержат консерванты, такие как нитрат натрия, консервант, используемый для сохранения свежести мяса и предотвращения роста бактерий.

Хотя этот консервант, как правило, безвреден сам по себе, некоторые исследования связывают его избыток с некоторыми видами рака, такими как колоректальный рак, лейкемия, неходжкинская лимфома, рак яичников и рак поджелудочной железы.

Этот консервант также может вызывать обезвоживание, подобно соли.

Специалисты рекомендуют выбрать нежирное мясо с низким содержанием натрия, такое как курица или говядина травяного откорма, вместо обработанного мяса, которое продается в магазинах в виде полуфабрикатов или заготовок к шашлыкам.

Острая пища

Добавление дополнительных специй к еде может улучшить вкус, но также может вызвать жажду. "Пряные блюда, хотя и вкусные, могут стимулировать ваши рецепторы и провоцировать потоотделение", – считают специалисты.

Эти продукты заставляют организм производить больше слюны, вызывая жажду. К тому же, потоотделение – это способ тела сохранять прохладу, но оно также приводит к потере жидкости, что вызывает обезвоживание. В летнюю жару эти продукты усугубят проблему. Специалисты рекомендуют сбалансировать острые и пряные продукты водой, чтобы избежать потери слишком большого количества жидкости.

Снеки с солью

Чипсы, соленые орешки, сухарики, крекеры также содержат большое количество натрия. Это напрямую влияет на задержку жидкости в тканях организма, что приводит, как ни странно, к обезвоживанию.

Как показали исследования, чем больше люди едят соленого, тем больше хотят пить, и тем более обезвоженный становится организм. Даже если при этом пить воду. Это связано с тем, что, когда вы едите слишком много натрия, он накапливается в кровотоке, вызывая сбрасывание солености или содержания растворенной соли в воде. Чтобы вернуть эти уровни в норму, кровь вытягивает воду из клеток, обезвоживая их.

Вместо соленых снеков специалисты рекомендуют есть овощи и фрукты, а также ягоды и пить достаточно жидкости.

Сладкие напитки

Сахар является мочегонным средством или веществом, удаляющим воду. Подобно натрию, когда в кровотоке слишком много сахара, кровь должна вытягивать воду из окружающих клеток. Обезвоживание также может повысить уровень сахара в крови, что может иметь негативные последствия, особенно для людей, страдающих диабетом.

Именно поэтому газированные напитки, фруктовые соки и энергетические напитки могут вызвать обезвоживание.

Исследования показали, что употребление охлажденных газированных напитков создает ложное впечатление, что они увлажняют организм, хотя на самом деле они лишают организм воды.

Сладкие газированные напитки лучше заменить на воду, травяной чай и морсы и лимонады без сахара.

Алкоголь

Как и сладкие напитки, алкогольные напитки обладают мочегонным эффектом, а это означает, что вам придется чаще ходить в туалет, что приведет к потере большего количества жидкости. Эти напитки удаляют воду из крови, проходящей через почки и мочевой пузырь. Это может привести к обезвоживанию.

Выпитый натощак алкоголь усилит обезвоживание в несколько раз. Вода также вымывается из организма быстрее, чем перерабатывается алкоголь, поэтому, если не пить воду вместе с употреблением спиртных напитков, опьянение наступит быстрее.

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