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Массовая гибель тюленей в Мангистау: причины определить не удалось

экология Мангистау причины гибель тюленей Фото: pixabay
С начала 2022 года на побережье Каспийского моря обнаружено 219 туш мертвых тюленей. В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана подготовили заключение по массовой гибели животных, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в первой декаде июня были получены результаты обследования трупов тюленей с мест их обнаружения.

Согласно подготовленному заключению, точные причины гибели определить не удалось в связи с сильным разложением обнаруженных туш. При этом возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных госорганов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Эксперты пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели.

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Кроме того, с 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Республики Казахстан) и в соответствии с Уголовным кодексом РК незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных наказывается штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до трех лет.

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В свою очередь по факту обнаружения весной текущего года мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

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