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Массовая гибель тюленей в Мангистау: в Минэкологии исключили одну из вероятных причин

Массовая гибель тюленей в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 11:47 Фото: pexels
Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября высказался о массовой гибели тюленей в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев напомнил, что в период с 24 октября начали фиксировать гибель тюленей.

"1155, по-моему, было. На самом деле, практически все соответствующие службы выехали на место. Это ветеринары, экологи, Институт гидробиологии и экологии, общественные организации. На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано. Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Результаты отрицательные. Будем ждать", – отметил министр.

По его словам, рассматриваются разные версии.

"Предположений много, каждый по-своему говорит. Кто-то говорит, что случились подводные землетрясения, был выброс природного газа. Кто-то говорит, что это последствия загрязнений. Но давайте дождемся. Во всяком случае, мы ежедневно в рутинном режиме ведем информацию, каждый день утром мне докладывают", – призвал глава Минэкологии.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана заявили, что причины гибели тюленей на побережье Каспия исследуют ученые.

В ведомстве уточнили, что с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 туши тюленей, выброшенные на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

24 ноября сообщалось, что ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 млрд тенге.

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