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Минэкологии планирует провести исследование на Каспии из-за массовой гибели птиц и животных

изучение море птицы гибель животные Фото: gov.kz
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев намерен провести исследование на территории Каспия из-за многочисленных фактов гибели птиц и животных, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас мы ведем переговоры с компаниями ТШО и NCOC, чтобы в целом провести комплексный совместный анализ. Посмотреть антропогенное влияние компаний, проводящих свои работы в акватории Каспийского моря и прибрежной территории. Эта работа, мы надеемся, в скором времени будет начата, – сказал Сериккали Брекешев в кулуарах Мажилиса.

Журналисты поинтересовались у министра, не лоббирует ли он интересы нефтедобывающих компаний в ущерб экологии из-за его прошлой карьеры в структурах нефтегазовой отрасли.

Нет. Я, наверное, как никто лучше знаю проблемы, связанные с нефтегазовыми компаниями, поэтому на этой должности мне в этом отношении работать даже легче, – ответил глава Минэкологии.

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Ранее он прокомментировал массовую гибель краснокнижных чаек в Атырауской области, заявив, что соответствующими инспекциями были отобраны анализы и пробы у погибших птиц. По результатам будет предоставлена вся информация.

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