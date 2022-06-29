Восстановить подушевое финансирование спортивных секций требуют депутаты

Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин обратился к вице-премьеру Ералы Тугжанову с просьбой решить вопрос финансирования спортивных секций и творческих кружков для детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен напомнил, что концепцию финансирования сферы массового детского спорта и творчества еще в 2020 году озвучил в Послании глава государства.

С мая 2021 года при активном участии гражданского общества, предпринимателей и родителей данная реформа начала активно воплощаться в жизнь. Но халатное отношение операторов в лице региональных управлений культуры и спорта к реализации программы привело к тому, что уже в октябре выдача ваучеров детям была приостановлена по причине недостаточного выделения средств.

На 2022 год вновь не были предусмотрены достаточные средства для детского творческого и спортивного заказа.

Кроме того, ряд операторов госзаказа не внесли в начале года свои бюджеты на портал автоматического распределения ваучеров, не контролировали их выдачу, чем допустили расход выделенных бюджетов в первые месяцы года и вообще остановили финансирование, оставив даже тех детей, кто уже занимался, без всех секций и кружков.

Эти крайне негативные действия акиматов сопровождаются попытками Министерства культуры и спорта изменить действующие НПА в сторону ухудшения. При этом миллиардные бюджеты профессиональных клубов остаются для чиновников «священной коровой». Депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин

Как результат – реализация инициативы президента сорвана государственными органами, а дети, получившие импульс в творческом и спортивном развитии, остались ни с чем. Более 27 тыс. тренеров и педагогов рискуют остаться без работы, возмущенные родители осаждают акиматы и министерства.

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С учетом изложенного мажилисмен требует от правительства:

восстановить подушевое финансирование детских спортивных секций и творческих кружков;

продолжить работу по утвержденным ранее тарифам подушевого финансирования программы ArtSport;

ввести реестр добросовестных поставщиков услуг по программе ArtSport;