Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Массовая гибель чаек в Атырауской области: результаты исследования

исследование чайки Атырауская область Фото: gov.kz
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана предоставили информацию касательно гибели чаек. В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, на территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели птиц «Чайки» (черно-пестрой породы) в количестве 2750 штук.

В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц.

Также организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5.

Новость по теме

Краснокнижные чайки тысячами гибнут в Атырауской области

Ранее стало известно, что министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев намерен провести исследование на территории Каспия из-за многочисленных фактов гибели птиц и животных.

Новость по теме

Массовая гибель тюленей в Мангистау: причины определить не удалось

Кроме того, в пресс-службе Минэкологии подготовили заключение по массовой гибели тюленей: точные причины гибели определить не удалось в связи с сильным разложением обнаруженных туш.

Читайте также

Снизить штрафы за сорванные тюльпаны и лотосы попросил депутат

Маслоподобное вещество нашли на берегу реки около Талдыкоргана

Минэкологии планирует провести исследование на Каспии из-за массовой гибели птиц и животных

Анастасия Московчук
Атырауская область Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления