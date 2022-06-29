Массовая гибель чаек в Атырауской области: результаты исследования
Согласно данным ведомства, на территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели птиц «Чайки» (черно-пестрой породы) в количестве 2750 штук.
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц.
Также организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц.Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5.
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Ранее стало известно, что министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев намерен провести исследование на территории Каспия из-за многочисленных фактов гибели птиц и животных.
Кроме того, в пресс-службе Минэкологии подготовили заключение по массовой гибели тюленей: точные причины гибели определить не удалось в связи с сильным разложением обнаруженных туш.