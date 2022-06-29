Есмагамбетова объяснила продление срока годности вакцины Pfizer

Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала Zakon.kz продление срока действия вакцины Pfizer. В обществе негативно восприняли данную новость и связали ее с желанием Минздрава активизировать кампанию по ревакцинации против КВИ.

Есмагамбетова заявила, что в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и добавила, что «коронавирус никуда не делся, и это в принципе ожидаемые вещи».

Он был, есть и будет. Но вот этот рост заболеваемости он для нас не столь критичный, потому что мы выдерживали и 16 тыс. заражений в сутки. Но, естественно, мы сейчас за этой ситуацией следим, эпидситуацию мониторим. Сейчас наша задача – это усиление мер по ревакцинации, чтобы удержать тот уровень коллективного иммунитета, который у нас есть. Айжан Есмагамбетова

Она также объяснила продление срока действия вакцины Pfizer против коронавируса.

Это не ноу-хау Минздрава Казахстана. Совершенно неверно, что это наше ноу-хау. Все вакцины, которые применяются против ковида, это вакцины, которые применяются в чрезвычайной ситуации в экстренном порядке. Это трактовка ВОЗ. Вакцины против ковида – это новые вакцины, то есть для них нет установленного срока годности, выработанного временем, как для вакцин, которые мы применяем 100 лет. Например, та же самая вакцина против столбняка, коклюша, дифтерии и так далее. Ученые продолжают изучать стабильность вакцины, они, соответственно, и сроки годности увеличивают. Айжан Есмагамбетова

Спикер напомнила, что изначально срок действия вакцины Pfizer против КВИ составлял шесть месяцев, но потом, по мере изучения, продлен до девяти месяцев и сейчас – до 12 месяцев.

В США, если не ошибаюсь, в Европе они увеличили срок действия Pfizer с девяти до 12 месяцев еще в апреле. Плюс еще наши эксперты получили доступ на сайт ВОЗа и проверили «Внесение изменений в регистрационное досье». Это нормальные и объяснимые вещи. Еще Минздрав получил официальное письмо в апреле от производителя о том, что сроки годности вакцины Pfizer продлеваются с девяти до 12 месяцев. На основании всех этих данных Комитетом фарммедконтроля внесены изменения в инструкцию и срок годности данной вакцины, он продлен до 12 месяцев при условии, что она хранится в надлежащих условиях. Айжан Есмагамбетова

Она отметила что надлежащие условия для Pfizer – это минус 90, тогда она хранится год.

Если она перемещалась на -20, а потом возвращалась на -90, остается тот же срок годности. А если она переносилась на +8, то тогда уже безоговорочно, только месяц. Главный санврач Казахстана

При этом Есмагамбетова заявила, что нет никакой связи между продлением сроков годности данной вакцины и официальным ростом заболеваемости с кампанией по ревакцинации против КВИ.

Это фейк из фейков. Кто-кто, а Минздрав никак не заинтересован в том, чтобы рост заболеваемости был. Второе, как я уже вам сказала, 100 случаев роста заболеваемости, да, рост есть, 100 случаев, завтра, может быть, больше будет, но мы выдерживали 16 тыс. случаев КВИ в сутки. Но ежедневно ревакцинируются в среднем в сутки 15-18 тыс. человек. У нас это было в апреле, в мае, в июне, что в среднем ревакцинировались 15-17 тыс. человек. И зачем, если следовать той логике, в апреле заболеваемость спустилась до единичных случаев, в мае тоже, и в июне мы вдруг решили использовать вакцину? Зачем? Она у нас и так используется. Главный санитарный врач Казахстана

Ранее Айжан Есмагамбетова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Казахстане.