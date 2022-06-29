Есмагамбетова: «Желтая» зона – не повод для введения каких-то ограничений

Вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала Zakon.kz, при каких условиях в Казахстане могут ввести карантинные ограничения

Есмагамбетова напомнила, что по действующим документам никаких ограничений ни в «зеленой», ни в «желтой» зонах, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по КВИ, нет.

Ограничения вводятся при наполняемости в «красной» зоне. Это на сегодня. Естественно, мы эпидситуацию будем отслеживать. Когда вводится ограничение? Когда система испытывает перегруз, то есть мы никак не должны допустить, чтобы у нас страдала плановая медицинская помощь и страдала экстренная медпомощь. Соответственно, когда мы будем видеть, что система испытывает нагрузку, тогда мы и будем, возможно, возвращаться к каким-то ограничениям. Но сейчас не имеет места быть эта ситуация. Айжан Есмагамбетова

При этом она отметила, что Казахстан продолжает оставаться в «зеленой» зоне по коронавирусу.

Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне, и даже «желтая» зона – не повод для введения каких-то ограничений. Айжан Есмагамбетова

Ранее Айжан Есмагамбетова заявила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации.