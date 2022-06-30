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Казахстанские археологи требуют ужесточить наказание для грабителей курганов

археология Фото: скриншот видео
Археолог Зейнолла Самашев рассказал о том, что в Курчумском районе, где насчитывается более 50-ти древних захоронений, «черные копатели» целенаправленно прошлись с металлоискателями и лопатами, ограбив исторические памятники для дальнейшей продажи, передает Zakon.kz.
В Казахстане последние пять-шесть лет, может 10 уже, бурно начали развиваться эти ограбления древних курганов. Они идут иногда по следам археологов. С одной стороны, мы в СМИ пишем наши сенсации, открытия и т. д., и они следуют за нашими открытиями, идут по нашим стопам, иногда опережая нас. Профессор института археологии им А. Маргулана Зейнолла Самашев

Самашев рассказал телеканалу «Астана» о том, что в подземных гробницах часто находят золотые украшения и другие артефакты, что привлекает подпольные антикварные империи. Они открывают сайты и проводят аукционы, где находки сбываются за сотни тысяч долларов. Отмечается, что для коллекционеров артефакты представляют огромный интерес.

По словам профессора, у любителей старинных вещей существуют свои бригады, оснащенные современной техникой. И действуют они, как правило, вдали от населенных пунктов. Поймать их сложно. Но даже если это и происходит, максимум, что грозит черным копателям – штраф и конфискация оборудования.

Ученые требуют ужесточить наказание для «черных копателей», иначе памятники древний истории спасти от варварского уничтожения не получится.

Любой такой факт не остается без внимания правоохранительных органов. В любом случае происходит регистрация таких фактов и проводится соответствующая проверка. По результатам этой проверки в дальнейшем уже принимается решение о привлечение к административной или уголовной ответственности, в зависимости от нанесенного ими ущерба. Ущерб определяется уполномоченным органом. Руководитель Управления внутренних и внешних коммуникаций ДП ВКО Татьяна Карпова

Уточняется, что только за последние три года на востоке страны сделаны сенсационные мировые открытия. К примеру, найден еще один Золотой человек. А выставка «Золотой великой степи» вошла в топ-5 лучших выставок мира. Что говорит о росте интереса к курганам.

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