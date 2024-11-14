Виноградная лоза, розы и мышеловка: секреты древних огузских племен раскрывают археологи Приаралья

В августе 2024 года завершились очередные раскопки древней столицы огузов – Жанкента. Городище находится в Казалинском районе Кызылординской области. Вот уже 19 лет ведутся его исследования, и археологи находят сенсационные артефакты на глубине 2-3 метров, передает корреспондент Zakon.kz.

Обнаруженные находки замурованы глубоко под землей, каждый слой земли относится к какому-либо веку, начиная с VII-VIII. По находкам можно узнать, чем занимались наши предки, какой образ жизни вели.

"Многие удивятся, но благодаря специальным анализам мы точно установили, что население этого города выращивало виноград, некоторые из жителей даже сажали розы. Одна из наших сенсационных находок – это мышеловка! Она была керамической. И что самое интересно, такие мышеловки в южных регионах Казахстана находят в слоях земли, датированных XII-XV веками, а мы нашли ее в слоях земли X века. Ранее мы нашли кости домашнего кота, к тому же установили, что его очень хорошо содержали хозяева. Он был старым, уже почти без зубов, но упитанным. Также по его ДНК мы установили его родство с кошками из Синайского полуострова. Породу домашнего животного мы пока не установили", – говорит археолог, магистр истории, старший преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Кызылординского университета имени Коркыт Ата Сейдали Билалов.

Фото предоставлено археологами

Находили и до сих пор находят здесь много посуды ручной лепки. Это сковороды, кружки, миски, кувшины, столовые горшки, светильники, подставки для очага. В коллекции керамики городища есть значительное количество изделий, изготовленных на гончарном круге. Среди них немало фрагментов дастарханов – небольших круглых столиков на круглом поддоне или небольших ножках. Диаметры столешниц – от 52 до 70 см, а толщина – от 1,5 до 2 см. Все дастарханы с бортиками по краю дисков. Внутренняя сторона, как правило, декоративная, с наличием узоров.

Было развито и ювелирное дело, так как при раскопках в этом году найдены женские серьги, фрагменты браслетов. Все они достаются из пластов земли на глубине 2-3 метров. Например, серьги из бронзы сохранились полностью, так как лежали на глубине 2 м 69 см. Найдены кольца и серьги из бронзы на глубине 2 м 54 см, а фрагменты браслета были выкопаны на глубине 2 м 17 см. Нашли монеты – дирхемы, из которых две серебряные. Чаще всего находят медные монеты. Все находки рассказывают о том, как жили наши предки 13 веков назад.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Самое интересное – город был построен на возвышенности. То есть жители вначале собирали глину, делали возвышенность, утрамбовывали ее, разравнивали, и только потом строили. В некоторых местах высота земли доходит до 10 метров. Они уже тогда знали о приливах и отливах реки Сырдарьи. С водой они не испытывали никаких проблем, так как современное русло реки Сырдарьи от Жанкента протекает в 3-4 км.

"Нужно отметить, что в городище жизнь бурлила. Это была держава федеративного значения, крупный город с мощными крепостными стенами. Здесь жили несколько объединенных племен, и их вожди выбирали одного самого могущественного, давая ему право распоряжаться пастбищами, делить имущество и добычу. В этот период, в IX-X веках, здесь происходил настоящий расцвет. В те годы здесь была канализация, ирригационная система, что говорит об их высоком развитии культуры и быта. Народы этого города торговали с Хорезмом и странами Восточной Европы. Это была резиденция древних огузов и важный узловой пункт торговых путей. Основан он в VІІ веке и простоял 300 лет. Люди сами покинули его, то есть жившие в нем племена не завоевывали, не выселяли. Это была, скорее всего, зимовка, на которую приезжали правители, их военная свита, воины, члены семьи". Сейдали Билалов

Фото предоставлено археологами

Как рассказывает ученый, предположительно, во времена арабских завоевателей и распространения ислама сюда пришли хорезмийцы и стали оседлым населением этого городища. Они занялись различными ремеслами, торговлей, выращивали просо, и, возможно, другие сельхозкультуры.

"Мы находили много зернотерок, каменные жернова. Здесь жило как оседлое, так и кочевое население. Поэтому и находятся такие доказательства, что здесь выращивали виноград и розы. В VIII веке цитадель Жанкента уже жила, а вот Шахристан, возможно, был позже. На месте цитадели уже было городище. Здесь была комплексная экономика. Жители занимались земледелием, скотоводством, рыболовством и охотой". археолог Сейдали Билалов

Ученые находят много костей диких животных – сайги, джейранов, кабанов, а также рыб на глубинах от 3 до 4 метров. Например, в слоях земли, датированных VII-VIII веках, находится множество костей верблюдов, лошадей, куланов, ослов. Позже, уже через 100-200 лет, здесь археологи выкапывают больше костей мелкого рогатого скота – баранов, овец, коз.

Но есть и кости коров, это говорит о том, что древние люди начали переход на оседлый образ жизни, ведь кочевать удобно с лошадьми, верблюдами и мелким рогатым скотом, так как они могут проходить большие расстояния. Если появляются коровы, то это означает, что на большие расстояния их не угонишь, с ними кочевать очень сложно. Коровы – это один из признаков оседлости.

Фото предоставлено археологами

То, что касается питания, то точно установлено, что жители городища употребляли много молочной пищи, различные бульоны, а также варили мясо. Они выращивали просо, овощи, готовили хлеб.

Все анализы, которые подробнее раскроют секреты древних огузов в те далекие времена, будут готовы примерно через полгода. Делают их в Литве. Новая экспедиция в Жанкент будет уже в 2025 году. Какие еще сенсации обнаружат археологи, о чем расскажут артефакты из древнего городища, станет известно чуть позже.