Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Виноградная лоза, розы и мышеловка: секреты древних огузских племен раскрывают археологи Приаралья

Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили люди в древней столице огузов в Приаралье , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:27 Фото предоставлено археологами
В августе 2024 года завершились очередные раскопки древней столицы огузов – Жанкента. Городище находится в Казалинском районе Кызылординской области. Вот уже 19 лет ведутся его исследования, и археологи находят сенсационные артефакты на глубине 2-3 метров, передает корреспондент Zakon.kz.

Обнаруженные находки замурованы глубоко под землей, каждый слой земли относится к какому-либо веку, начиная с VII-VIII. По находкам можно узнать, чем занимались наши предки, какой образ жизни вели.

"Многие удивятся, но благодаря специальным анализам мы точно установили, что население этого города выращивало виноград, некоторые из жителей даже сажали розы. Одна из наших сенсационных находок – это мышеловка! Она была керамической. И что самое интересно, такие мышеловки в южных регионах Казахстана находят в слоях земли, датированных XII-XV веками, а мы нашли ее в слоях земли X века. Ранее мы нашли кости домашнего кота, к тому же установили, что его очень хорошо содержали хозяева. Он был старым, уже почти без зубов, но упитанным. Также по его ДНК мы установили его родство с кошками из Синайского полуострова. Породу домашнего животного мы пока не установили", – говорит археолог, магистр истории, старший преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Кызылординского университета имени Коркыт Ата Сейдали Билалов.
Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили люди в древней столице огузов в Приаралье, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:27

Фото предоставлено археологами

Находили и до сих пор находят здесь много посуды ручной лепки. Это сковороды, кружки, миски, кувшины, столовые горшки, светильники, подставки для очага. В коллекции керамики городища есть значительное количество изделий, изготовленных на гончарном круге. Среди них немало фрагментов дастарханов – небольших круглых столиков на круглом поддоне или небольших ножках. Диаметры столешниц – от 52 до 70 см, а толщина – от 1,5 до 2 см. Все дастарханы с бортиками по краю дисков. Внутренняя сторона, как правило, декоративная, с наличием узоров.

Было развито и ювелирное дело, так как при раскопках в этом году найдены женские серьги, фрагменты браслетов. Все они достаются из пластов земли на глубине 2-3 метров. Например, серьги из бронзы сохранились полностью, так как лежали на глубине 2 м 69 см. Найдены кольца и серьги из бронзы на глубине 2 м 54 см, а фрагменты браслета были выкопаны на глубине 2 м 17 см. Нашли монеты – дирхемы, из которых две серебряные. Чаще всего находят медные монеты. Все находки рассказывают о том, как жили наши предки 13 веков назад.

Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили люди в древней столице огузов в Приаралье, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:27

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Самое интересное – город был построен на возвышенности. То есть жители вначале собирали глину, делали возвышенность, утрамбовывали ее, разравнивали, и только потом строили. В некоторых местах высота земли доходит до 10 метров. Они уже тогда знали о приливах и отливах реки Сырдарьи. С водой они не испытывали никаких проблем, так как современное русло реки Сырдарьи от Жанкента протекает в 3-4 км.

"Нужно отметить, что в городище жизнь бурлила. Это была держава федеративного значения, крупный город с мощными крепостными стенами. Здесь жили несколько объединенных племен, и их вожди выбирали одного самого могущественного, давая ему право распоряжаться пастбищами, делить имущество и добычу. В этот период, в IX-X веках, здесь происходил настоящий расцвет. В те годы здесь была канализация, ирригационная система, что говорит об их высоком развитии культуры и быта. Народы этого города торговали с Хорезмом и странами Восточной Европы. Это была резиденция древних огузов и важный узловой пункт торговых путей. Основан он в VІІ веке и простоял 300 лет. Люди сами покинули его, то есть жившие в нем племена не завоевывали, не выселяли. Это была, скорее всего, зимовка, на которую приезжали правители, их военная свита, воины, члены семьи". Сейдали Билалов
Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили люди в древней столице огузов в Приаралье, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:27

Фото предоставлено археологами

Как рассказывает ученый, предположительно, во времена арабских завоевателей и распространения ислама сюда пришли хорезмийцы и стали оседлым населением этого городища. Они занялись различными ремеслами, торговлей, выращивали просо, и, возможно, другие сельхозкультуры.

"Мы находили много зернотерок, каменные жернова. Здесь жило как оседлое, так и кочевое население. Поэтому и находятся такие доказательства, что здесь выращивали виноград и розы. В VIII веке цитадель Жанкента уже жила, а вот Шахристан, возможно, был позже. На месте цитадели уже было городище. Здесь была комплексная экономика. Жители занимались земледелием, скотоводством, рыболовством и охотой".археолог Сейдали Билалов

Ученые находят много костей диких животных – сайги, джейранов, кабанов, а также рыб на глубинах от 3 до 4 метров. Например, в слоях земли, датированных VII-VIII веках, находится множество костей верблюдов, лошадей, куланов, ослов. Позже, уже через 100-200 лет, здесь археологи выкапывают больше костей мелкого рогатого скота – баранов, овец, коз.

Но есть и кости коров, это говорит о том, что древние люди начали переход на оседлый образ жизни, ведь кочевать удобно с лошадьми, верблюдами и мелким рогатым скотом, так как они могут проходить большие расстояния. Если появляются коровы, то это означает, что на большие расстояния их не угонишь, с ними кочевать очень сложно. Коровы – это один из признаков оседлости.

Виноградная лоза, розы и мышеловка: как жили наши предки в древней столице огузов в Приаралье, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:27

Фото предоставлено археологами

То, что касается питания, то точно установлено, что жители городища употребляли много молочной пищи, различные бульоны, а также варили мясо. Они выращивали просо, овощи, готовили хлеб.

Все анализы, которые подробнее раскроют секреты древних огузов в те далекие времена, будут готовы примерно через полгода. Делают их в Литве. Новая экспедиция в Жанкент будет уже в 2025 году. Какие еще сенсации обнаружат археологи, о чем расскажут артефакты из древнего городища, станет известно чуть позже.

Читайте также

Здание Минкультуры и последний из могикан: старый, а также новый Алматы на холсте художницы
Здание Минкультуры и последний из могикан: старый, а также новый Алматы на холсте художницы
Алматинцы оценили обновленный парк Ганди
Стало намного уютнее, чем было: алматинцы оценили обновленный парк Ганди
Десантники
Около 1200 новобранцев десантно-штурмовых войск принесли присягу
Мира Жакибаева
Кызылординская область 2024 год Археология История
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: