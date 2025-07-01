#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.64
609.23
6.62
Статьи

Что ищут "черные археологи" в курганах кочевников в области Абай

Абайская область, эпоха кочевников, разграбленные курганы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 14:12 Фото Айдына Жунисханова
"Черные старатели" разграбили уже четыре кургана в двух районах области Абай. Хищение национального достояния обнаружили археологи во время своей экспедиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о четырех ранее неучтенных курганах в Абайском и Жанасемейском районах области Абай. Археологи Маргулан центра и университета имени Шакарима обнаружили их во время разведки и составления реестра памятников.

"Сотрудники нашего предприятия выезжали на мониторинг совместно с археологами. Были установлены четыре факта кражи – вскрытие курганов. По этому факту материалы собраны, фотографии и координаты полностью переданы правоохранительным органам. На данный момент ждем официального ответа полиции", – заявил корреспонденту Zakon.kz директор Центра по охране историко-культурного наследия области Абай Бекзат Ахметбаев.

Фото Айдына Жунисханова

Курганы выдающихся размеров расположены недалеко от населенных пунктов. Это "Қыземшек қорымы" в районе села Кокентау, "Майлақора қорымы" близ села Айнабулак, "Базарбай қорымы" в районе Кайнара и "Арқарлы қорымы" в окрестностях Айнабулака. Эти курганы относятся к эпохе кочевников – это ранний железный век.

Фото Айдына Жунисханова

"Например, могильник "Майлақора" – это царский курган. Все они большие, каменные, их диаметр – от 30 до 40 м, сохранившаяся высота до 2 м. Рядом с курганами были каменные жертвенники – восьмикаменники, они тоже были вскрыты и разграблены", – пояснил научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Айдын Жунисханов.

Все захоронения вскрывали с помощью тяжелой спецтехники, использовали, по всей видимости, экскаваторы. Археологи говорят, что их негласные враги – "черные старатели", не гнушаются ездить и ходить по костям, смешивая содержимое древних могил с грунтом. Главное для преступников – это золото.

Фото Айдына Жунисханова

"Сейчас идет охота на золото. Курганы вскрывают не из-за старинных предметов, ищут в основном драгметаллы. Тенденция последних десятилетий. А то, что там есть ценнейшие экспонаты, которые оцениваются дороже золота, их не интересует. После себя старатели ничего не оставили, разграбили все, что было внутри. Получилась смесь из песка, камней и осколков", – пояснил Айдын Жунисханов.

Во время археологической разведки, которая продолжалась с 5 мая по 7 июня 2025 года, специалисты из области Абай зафиксировали около 200 памятников. 90% из них – новые памятники. Археологи собрали основную информацию по локализации, хронологии и дали визуальное описание.

Ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области совершена археологическая сенсация. Ученые обнаружили 25 новых памятников историко-культурного наследия. Основная их часть – отдельные курганы и целые некрополи, принадлежащие разным эпохам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бану Алиева
Читайте также
В тени персонажей: актер 28 лет оживляет куклы на сцене театра Северного Казахстана
Статьи
12:59, Сегодня
В тени персонажей: актер 28 лет оживляет куклы на сцене театра Северного Казахстана
Мальчик или девочка: какой пол ребенка предпочтителен в мире и в Казахстане
Статьи
15:49, 30 июня 2025
Мальчик или девочка: какой пол ребенка предпочтителен в мире и в Казахстане
Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется
Статьи
14:59, 30 июня 2025
Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: