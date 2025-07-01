Что ищут "черные археологи" в курганах кочевников в области Абай

"Черные старатели" разграбили уже четыре кургана в двух районах области Абай. Хищение национального достояния обнаружили археологи во время своей экспедиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о четырех ранее неучтенных курганах в Абайском и Жанасемейском районах области Абай. Археологи Маргулан центра и университета имени Шакарима обнаружили их во время разведки и составления реестра памятников.

"Сотрудники нашего предприятия выезжали на мониторинг совместно с археологами. Были установлены четыре факта кражи – вскрытие курганов. По этому факту материалы собраны, фотографии и координаты полностью переданы правоохранительным органам. На данный момент ждем официального ответа полиции", – заявил корреспонденту Zakon.kz директор Центра по охране историко-культурного наследия области Абай Бекзат Ахметбаев.

Фото Айдына Жунисханова

Курганы выдающихся размеров расположены недалеко от населенных пунктов. Это "Қыземшек қорымы" в районе села Кокентау, "Майлақора қорымы" близ села Айнабулак, "Базарбай қорымы" в районе Кайнара и "Арқарлы қорымы" в окрестностях Айнабулака. Эти курганы относятся к эпохе кочевников – это ранний железный век.

Фото Айдына Жунисханова

"Например, могильник "Майлақора" – это царский курган. Все они большие, каменные, их диаметр – от 30 до 40 м, сохранившаяся высота до 2 м. Рядом с курганами были каменные жертвенники – восьмикаменники, они тоже были вскрыты и разграблены", – пояснил научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Айдын Жунисханов.

Все захоронения вскрывали с помощью тяжелой спецтехники, использовали, по всей видимости, экскаваторы. Археологи говорят, что их негласные враги – "черные старатели", не гнушаются ездить и ходить по костям, смешивая содержимое древних могил с грунтом. Главное для преступников – это золото.

Фото Айдына Жунисханова

"Сейчас идет охота на золото. Курганы вскрывают не из-за старинных предметов, ищут в основном драгметаллы. Тенденция последних десятилетий. А то, что там есть ценнейшие экспонаты, которые оцениваются дороже золота, их не интересует. После себя старатели ничего не оставили, разграбили все, что было внутри. Получилась смесь из песка, камней и осколков", – пояснил Айдын Жунисханов.

Во время археологической разведки, которая продолжалась с 5 мая по 7 июня 2025 года, специалисты из области Абай зафиксировали около 200 памятников. 90% из них – новые памятники. Археологи собрали основную информацию по локализации, хронологии и дали визуальное описание.

Ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области совершена археологическая сенсация. Ученые обнаружили 25 новых памятников историко-культурного наследия. Основная их часть – отдельные курганы и целые некрополи, принадлежащие разным эпохам.